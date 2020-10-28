【低水屋苑】九龍區低水大型上車屋苑 兩房單位樓價平至540萬 呎價只係1.1萬

新盤帶動下，樓市再升溫，最近二手業主的議價空間也明顯收窄，買家也提速找尋低水物業。現時九龍區600萬以下的兩房單位也買少見少，位於九龍灣的居屋屋苑麗晶花園，仍有樓價500餘萬元的兩房單位，屬九龍區中樓價較為低水的屋苑。

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位於九龍灣麗晶花園，屬九龍市區大型居屋屋苑，也是九龍區知名的上車屋苑，交投量一向不俗。據香港置業的研究報告，今年初截至10月21日，九龍灣麗晶花園錄得共116宗成交，較去年同期的111宗增加約4.5%，成註冊量最高的居屋屋苑，排名方面，九龍灣麗晶花園以116宗註冊居首。利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，剛過去的重陽節連假，麗晶花園連環錄得4宗二手成交。

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該行近日促成九龍灣居屋麗晶花園16座低層D室單位的二手成交，實用面積約448方呎，為兩房間隔，外望享內園景觀。單位原叫價620萬元，日前最終以自由市場價540萬元完成交易，減幅80萬元或約13%，折合實用面積呎價約12,054元。上述買家受到新盤氣氛帶動，加上因同類單位極少放盤情況下，決定買入單位作自住用途。據了解，原業主於1985年6月，以約25.51萬元一手購入上述單位。

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莊雅琁指，麗晶花園本月至今累錄約6宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約11,586元，現時約有43個放盤提供，最低入場價由540萬元起。如同呎數類型單位現時放盤更只有一個，叫價由585萬元起。

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1982年入伙的麗晶花園，是私人機構參建居屋，屋苑設有22座樓宇，提供5,904個單位。以座數計，是香港規模最大的居屋屋苑，以單位計，則是香港第三大居屋屋苑。跟其他居屋屋苑比較，麗晶花園擁有較完善的設施，包括設有泳池和網球場，另外亦設有商場和多層停車場，居民日常所需，一應俱全。麗晶花園也鄰近觀搪道，多條巴士線途經屋苑，交通十分方便。屋苑設有專綫小巴前往九龍灣德福廣場，可通至九龍灣港鐵站。而步行至港鐵彩虹站，只需8至12分鐘，故屋苑一向深受用家和投資者的喜愛。



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記者：陳詠妍