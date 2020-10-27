【大行報告】呢隻水泥股季績有驚喜　獲3間大行唱好上調目標價

華潤水泥（01313）早前公布截至9月底止首三季業績，純利增長27.6%至73.93億港元，表現不差，獲中金、瑞信及瑞銀3家大行唱好，目標價最樂觀上望13.25元。

中金報告指出，單計第三季，潤泥營收按年增長10.9%至103.2億元，淨利潤按年上升58%至32億元，大幅超出該行及市場預期。雖然第三季多雨影響兩廣需求，潤泥發貨量仍然按年增長強勁，水泥熟料銷量按年增長13.5%，按季僅跌4%至2,469萬噸。

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該行又預期，踏入第四季，需求有機會進一步提升，水泥價格可望再攀升，有機會價量齊升，全年盈利存在超預期空間。該行上調潤泥今明兩年每股盈利預測各3.2%，維持「跑贏行業」評級及目標價13.25元。

瑞銀同樣指出，潤泥盈利增長優於該行預期，主要受惠於銷售及行政開支較低，及聯營和合營公司的盈利貢獻較預期佳。該行把潤泥目標價，由13.05元上調至13.25元，評級維持「買入」，並調升集團今年至2022年盈利預測7%。

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瑞信把潤泥目標價上調至12.5元，評級「跑贏大市」。該行指集團季績勝預期，由於銷量提升；聯營公司盈利改善；及受惠於稅率下降，同時對今年第四季水泥價格看法正面。該行調升潤泥今年至2022年盈利預測10%、8%及7%。

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記者：李兆明