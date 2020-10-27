【零碳排放】Google稱現時所有產品均由回收物料再造

▲ Google日前宣布提前零碳排放計劃，雖然其產品並不是完全由回收材料製成，但至少在產品中採用不少回收材料，實踐環保大計。

隨著蘋果（Apple）在生產iPhone時，開始注重環保問題，甚至建立內部機械人負責拆除舊產品的零件，Google、Samsung等科企也先後宣布，在其產品包裝上選擇採用可再生物料。

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事實上，Google早於去年宣布，確定所有出貨產品將實現零碳排放計劃，並會以回收物料製造旗下所有產品。而公司日前就宣布提前實現其目標，雖然其產品並不是完全由回收材料製成，但至少在產品中採用不少回收材料，實踐環保大計。

Google可持續發展系統架構師David Bourne表示，所有「Made by Google」的電子產品，包括Pixel手機、Google Home揚聲器、手機殼等，已100%符合碳中和，並最大程度地採用可回收物料生產，以方便回收。

Google又表示，Pixel 5的後蓋是由100%的再生鋁製成，而新的Nest Audio亦具有70% 的再生塑料，並於去年的Nest Mini中引入可持續的織物蓋。此外，在最新的Nest Thermostat上，其固定在牆上的裝飾板也是由消費後的再生塑料所製成。

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Google承諾，直至2025年，所有硬件產品中所使用的塑料，至少會有50%是使用可回收或可再生物料。而2025年後，其產品包裝將100%不再含塑料成分，並致力在2022年前在其所有最終組裝製造工廠中實現零廢物認證。

責任編輯：施雯雯