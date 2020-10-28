David Webb舉牌增持鄭若驊丈夫旗下安樂工程　安樂工程升逾9%

律政司司長鄭若驊與丈夫潘樂陶旗下的安樂工程 （01977） 獲獨立股評人David Webb增持。據港交所權益披露顯示，David Webb於上周二（20日）在場內增持安樂工程45.8萬股，平均價1.0456元，涉資約47.9萬元。安樂工程高開9.4%，開報1.16元，成交37.6萬元。

資料顯示，David Webb增持後共持有安樂工程7042萬股，持股佔比增至5.03%，按照監管條列須披露權益。此前他已持有6996.2萬股安樂工程，佔比4.99%。

安樂工程昨日跌0.93%，收報1.06元，成交金額5.9萬元。

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編輯︰侯景成