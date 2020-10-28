  • 25°C
香港時間 : 20201028日 (三) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

David Webb舉牌增持鄭若驊丈夫旗下安樂工程　安樂工程升逾9%

即市財經 09:29 2020/10/28

分享：

律政司司長鄭若驊與丈夫潘樂陶旗下的安樂工程 （01977） 獲獨立股評人David Webb增持。據港交所權益披露顯示，David Webb於上周二（20日）在場內增持安樂工程45.8萬股，平均價1.0456元，涉資約47.9萬元。安樂工程高開9.4%，開報1.16元，成交37.6萬元。

資料顯示，David Webb增持後共持有安樂工程7042萬股，持股佔比增至5.03%，按照監管條列須披露權益。此前他已持有6996.2萬股安樂工程，佔比4.99%。

安樂工程昨日跌0.93%，收報1.06元，成交金額5.9萬元。

相關文章︰【美國制裁】美國財政部公布制裁中港官員細節　安樂工程︰整體營運及業務維持正常

【業績】安樂工程中期盈利倒退0.8% 派中期息每股3.82仙

【鄭若驊丈夫控股】安樂工程：涉圍標僱員調職非停職　今年業績「很樂觀」

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

香港股票 潘樂陶 鄭若驊 David Webb 安樂工程（01977）

上一篇文章

【新股IPO】中國氣體工業投資1940即日（28日）招股　一手入場費3576元

下一篇文章

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展　近2000億超購56倍、回撥增至1成（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌