【美國大選】巴雷特獲任命大法官　特朗普及共和黨選前一大勝利

距離美國大選投票日還有一周時間,本周一(27日)由美國總統特朗普(Donald Trump)提名的巴雷特(Amy Coney Barrett)被任命為最高法院大法官,接替已故大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的職位,並將最高法院9名大法官中,保守派與自由派的優勢擴大至6比3.

參議院周日(26日)曾進行表決,以52票對48票通過巴雷特的大法官任命。在周一的白宮宣誓儀式上,巴雷特承諾會不偏不倚履行職務,在執行工作時「獨立於政府各部門以及自己的偏好」(independently of both branches and of my own preferences)。

巴雷特成功上任亦被視作特朗普以及共和黨在選舉之前的一大勝利,並產生持續而重大的影響,相信她將會參與選舉相關事宜的裁定,包括郵寄投票的截止時間、投票是否有效等,外界擔心亦擔心,她會影響奧巴馬提出得平價醫療法(Affordable Care Act)、以及女性墮胎權等議題。

拜登則指責巴雷特的就職是「倉促而前所未見」的,並稱這向每一位美國人發出了警醒信號,提醒美國人:「你的投票很重要」。

編輯:李勝男