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【美國大選】巴雷特獲任命大法官　特朗普及共和黨選前一大勝利

環球政經 20:16 2020/10/27

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距離美國大選投票日還有一周時間，本周一（27日）由美國總統特朗普（Donald Trump）提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）被任命為最高法院大法官，接替已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的職位，並將最高法院9名大法官中，保守派與自由派的優勢擴大至6比3.

參議院周日（26日）曾進行表決，以52票對48票通過巴雷特的大法官任命。在周一的白宮宣誓儀式上，巴雷特承諾會不偏不倚履行職務，在執行工作時「獨立於政府各部門以及自己的偏好」（independently of both branches and of my own preferences）。

【美元弱勢】貝萊德唱淡美元 誰贏大選改不了跌勢　看好3隻亞洲貨幣【下一頁

巴雷特成功上任亦被視作特朗普以及共和黨在選舉之前的一大勝利，並產生持續而重大的影響，相信她將會參與選舉相關事宜的裁定，包括郵寄投票的截止時間、投票是否有效等，外界擔心亦擔心，她會影響奧巴馬提出得平價醫療法（Affordable Care Act）、以及女性墮胎權等議題。

拜登則指責巴雷特的就職是「倉促而前所未見」的，並稱這向每一位美國人發出了警醒信號，提醒美國人：「你的投票很重要」。

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編輯：李勝男

選舉 特朗普 奧巴馬 美元 白宮 美國共和黨 任命 拜登 美國

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