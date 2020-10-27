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同一個半新盤　樓價升幅差好遠　開放式升逾50%　頂層特色戶升2.3%

股樓投資 19:25 2020/10/27

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新盤旺銷，交投氣氛因此好轉，二手市場頻錄大碼成交。中原溫旭銘說，元朗溱柏1座頂層特色戶，實用面積1,346平方呎，設196平方呎平台，以及1,190平方呎天台，另附連兩個車位，原叫價2,000萬元，終減價100萬元，以1,900萬元易手，實用呎價14,116元。資料顯示，原業主於2015年7月，以1,858.1萬元向發展商購入上址及車位，持貨至今，現帳面獲利約41.9萬元，物業期內升值約2.3%，明顯跑輸大市。 

值得留意的是，屋苑開放式單位樓價升幅驚人。舉例說，溱柏9座中層H室，屬開放式單位，實用面積272平方呎，早前以415萬元易手，據了解，原業主於2013年9月，以263.5萬元一手買入單位，現帳面獲利151.5萬元，物業升值約58%。 

事實上，面積愈細的單位，升幅相對驚人，皆因有大批上車客支持，即使早前疫情肆虐，加上各類壞消息，惟上車盤樓價未有明顯大跌，相反大單位樓價則持續受壓，特別是叫價1000萬元以上的單位，始終未能受惠新按保，客源相對較少，業主往往要減價，甚至低市價出售。 

【買家唔忿氣】柏傲莊抽極都唔中　轉買荃灣柏傲灣　享高層海景【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 上車盤 溱柏

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