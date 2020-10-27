空運指數回升至疫情水平　惟55%用家上季度仍錄得虧損

DHL香港空運貿易領先指數（DTI）公布今年第四季度結果，報告顯示，縱然全球各主要市場仍然面對新型冠狀病毒疫情帶來不同程度的影響，但本地空運用家仍抱以樂觀態度。第四季度空運貿易整體指數回升至疫情前的水平，錄得31.2點，出口和入口指數亦錄得升幅。縱然貿易前景展望有所好轉，由於中美貿易關係持續緊張，過半空運用家預期這將為本季度貿易帶來負面影響。

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疫情期間，近半空運用家於上季達致收支平衡或取得盈餘，其中72%表示經營表現與第二季比較有所改善或維持不變。然而55%的空運用家於上季錄得虧損，其中65%表示經營狀況比上季轉差。

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臨近年尾傳統節日旺季，空運用家對各主要市場及空運商品的出口展望表示正面，主要由於美州及歐洲需求帶動所致。 禮品、玩具及家居用品是本季度需求最強勁的商品，在大部份市場的出口亦見增長。另一邊廂，因第四季有更多5G產品和設備推出市場，電子產品及部件亦同樣錄得強勁增長。

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記者：張以正