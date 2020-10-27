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【螞蟻IPO】螞蟻集團6688首日錄得逾千億孖展認購 個別券商已借爆

股樓投資 20:07 2020/10/27

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螞蟻集團（新上市編號：06688）首日孖展認購熱爆，且部份已經借爆額度。綜合多家券商，首日為螞蟻集團暫借出逾1,400億元孖展，相當於公開招股部分超額認購逾42倍。

螞蟻集團6688認購前 五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

券商借爆孖展額度亦速速加碼，其中大華繼顯較早前預留約200億元額度便首日借爆，再額外加碼80億元亦悉數借出，合共借出280億元；另時富借出50億元初步已爆額，預計將加至60億元。耀才暫借出近250億元；信誠則借出130億元；輝立借出225億元；富途借出135.4億元。

螞蟻集團6688明日招股 招股價+入場費+上市日期+孖展一文看清，想知詳情請按：【下一頁】

以下為各券商及銀行為螞蟻IPO預留孖展的情況：

券商

耀才：已預留近400億孖展，目標可預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半。首日孖展息最平3.08厘。

富途：已預留約300億元孖展額度

大華繼顯：目前已預留約200億元孖展額

英皇：預留200億元孖展額度，息率未定

輝立：首輪150億元孖展額，稍後會再加推。息口方面，以B組第一格以下9成孖展申請，息率為3.48%；若以電子帳單優惠，則10成孖展，5萬元以下可免利息和免按金，手續費38元；至於現金全數認購則獲免手續費

信誠：預留150億元孖展額度，息率為2.88厘

凱基：預留150億孖展額，息率未定

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

銀行

中銀香港：於指定期內認購新股的客戶，可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行認購，可享特低年利率0.5厘，融資成數高達90%，最低借款額為10萬元

滙豐：將為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，除了可享較低孖展利率，透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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