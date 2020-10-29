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【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股兩日孖展借爆 暫超購125倍

股樓投資 15:36 2020/10/29

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螞蟻集團（新上市編號：06688）踏入招股第三日，孖展認購一直熱爆。周三累計借出4,196億元孖展，相當於公開發售部份超購近125倍。

螞蟻集團6688認購前 五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

顯然，不少投資者都「兌現承諾」，「瞓身」認購螞蟻集團。在招股首日已有個別券商借爆額度。

根據螞蟻招股文件披露，若公開認購部份超額認購超過20倍的話，將把國際配售股份重新分配至公開認購，令IPO部份由原先4,176萬股新股，增加至1.67億股，即佔比由可供認購發售股份數目的2.5%調升至10%。

以螞蟻每手50股計，IPO部份可分配的股份手數，將由原本近84萬手，增加至334萬手股份。換言之，要做到一人有一手的機會大大提升。

蟻集團6688明日招股 招股價+入場費+上市日期+孖展一文看清，想知詳情請按：【下一頁】

以下為各券商及銀行為螞蟻IPO預留孖展的情況：

券商

耀才：已預留近400億孖展，目標可預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半。首日孖展息最平3.08厘。

富途：已預留約300億元孖展額度

大華繼顯：目前已預留約200億元孖展額

英皇：預留200億元孖展額度，息率未定

輝立：首輪150億元孖展額，稍後會再加推。息口方面，以B組第一格以下9成孖展申請，息率為3.48%；若以電子帳單優惠，則10成孖展，5萬元以下可免利息和免按金，手續費38元；至於現金全數認購則獲免手續費

信誠：預留150億元孖展額度，息率為2.88厘

凱基：預留150億孖展額，息率未定

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

銀行

中銀香港：於指定期內認購新股的客戶，可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行認購，可享特低年利率0.5厘，融資成數高達90%，最低借款額為10萬元

滙豐：將為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，除了可享較低孖展利率，透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免

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記者：張以正

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