金管局余偉文︰研擴闊金融基建功能　助中小企解決融資難

▲ 金管局總裁余偉文表示，如果要緩解中小企長久以來融資難的痛點，便要擴闊金融基建的功能。

金管局總裁余偉文於《匯思》文章中表示，面對當前的經濟逆境，中小企的經營壓力倍增，維持穩定的信貸資金流對支援中小企尤為重要。如果要緩解中小企長久以來融資難的痛點，便要擴闊金融基建的功能，方便中小企按其意願與銀行分享數據；讓銀行能更好地管理風險之餘，也有助中小企更容易獲得銀行貸款，達致銀行和中小企雙贏的局面。

余偉文表示，各行各業都受到疫情嚴重打擊，相對於資源較豐富的大企業，中小企更是首當其衝。而中小企是香港經濟的重要支柱，佔香港企業總數逾98%，並佔私營機構總就業人數約45%。

銀行審慎 中小企貸款難

多年來，相比大企業，中小企在借貸方面往往遇到較大困難，尤其是一些規模較小、經營經驗尚淺的企業。銀行在審批貸款時，首先需要借款企業提供財務數據，例如財務報表，以評核企業的還款能力和控制信貸質素。但有關財務數據一般比較滯後，亦不全面，令銀行較難準確評估中小企的還款能力。為了管理風險，銀行往往對中小企借貸採取較審慎的態度，需要企業提供抵押品或擔保，令中小企獲取信貸變成一項艱鉅挑戰。

他續指，市場上缺乏統一、快捷、安全的渠道讓中小企充分利用數據向銀行申請借貸。另一方面，銀行服務數碼化是大勢所趨，很多銀行已開始採用人工智能、雲計算等嶄新科技，但沒有數據的支援，更好的科技也無法得到最大發揮，幫助中小企獲得融資。

金管局正就上述概念作具體構思，期望不久將來可以分享更多細節。

「預先批核還息不還本」已批5900億元

金管局較早前宣布將今年5月推出的「預先批核還息不還本」計劃延長6個月至2021年4月。逾100家銀行參與計劃，而根據綜合銀行提供的統計資料，截至2020年9月底，就上述計劃及其他支援企業客戶的措施已經批出約4.9萬宗，涉及金額約5900億元。

香港按揭證券有限公司（按證公司）亦決定將中小企融資擔保計劃下八成及九成信貸擔保產品的延遲償還本金措施延長六個月至2021年3月底，延遲償還本金期由最長12個月增至18個月。兩項產品在今年首9個月共批出超過3700宗申請，金額約110億元。

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編輯︰侯景成