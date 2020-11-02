【Good Food,Good Mood@iM網欄】港女小確幸 Rosewood Butterfly Room下午茶

相信大家都已經聽過High Tea與Afternoon Tea的分別，但我還是不厭其煩地為大家多講一遍：High Tea中的High並不代表高級，而是指英國勞動階層用來吃飯的高身桌子；相反，只有貴族才有閑暇在舒適的矮桌子和椅子上品嚐精緻可口的美點，所以Low Tea或Afternoon Tea才是奢華下午茶的代名詞，大家千萬不要再攪錯噢！Afternoon Tea一向不是「我杯茶」，但適逢近日有朋友成功預訂令港女趨之若鶩、一席難求的Rosewood Butterfly Room下午茶，我當然「唔執輸」奉陪出席。

Butterfly Room下午茶的好處是所有鹹、甜點均會逐道逐道地呈上，確保食物不會被放涼，感覺份外新鮮，令人食得放心。第一道菜是「迷你酥皮盒」，酥皮不夠酥脆，但盒中的雞肉蘑菇餡料豐富，溫度適中，味道不錯。

接著出場的是「鵪鶉蛋黑松露」、「青瓜果仁」、「煙三文魚」及「芝士火腿」四款三文治，每款味道都恰到好處，友人覺得「青瓜果仁」的清新配搭最具驚喜，我卻偏愛傳統的「煙三文魚」及「芝士火腿」，各有擁躉。

品嚐英式下午茶，英式鬆餅（Scone）是不可或缺的一環。這裡的英式鬆餅可算是全香港數一數二的，能夠真正做到外脆內軟，新鮮出爐的感覺，配搭奶油忌廉（clotted cream）、士多啤梨果醬及橙醬（marmalade），酸酸甜甜著實好吃，教我至今仍然念念不忘。

到了甜品環節，美輪美奐的甜品車令一眾港女為之瘋狂，一口氣拍了數十張照片，記錄甜品的精緻模樣。甜品車上的甜品可無限次refill（如果你吃得下的話），包括「法式瑪德蓮蛋糕」、「士多啤梨雜莓忌廉蛋糕」、「莓果吉士撻」、「柚子芝士蛋糕」及必吃的招牌「法式拿破崙」。

不要以為下午茶到此為止，因為在甜品車之後還有「朱古力車」，車上有「朱古力慕絲杯」、「香蕉朱古力焦糖蛋糕」、「朱古力磅蛋糕（pound cake）」、「冧酒可麗露（Cannelés）」及「榛子黑朱古力」，盡量滿足朱古力迷的sweet tooth。

下午茶到達尾聲，我們給予一致好評，除了味道不俗，份量也毫不吝惜，打卡位甚多，啱曬「港女」享受一個愉悅的午後。

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！