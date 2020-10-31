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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】化石 遊牧民族

名人薈萃 09:02 2020/10/31

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非洲音樂的節奏鮮明熱烈，非常震撼。最突出的部份當然是節奏，而「鼓」就是非洲音樂中最重要的樂器之一。每次奏出的音樂，感覺總令人心情開心愉快。

今天穆罕默德租了一輛吉普車，預備開車到沙漠的另一邊，探索沙漠化石。早上穆罕默德已在屋內行來行去，忙個不停，他將已預備的食材及烹調用具等搬往車廂內，隨後開車接載他的好朋友Kacin一齊向神秘之地出發。

我們的車輛偏離了民居後，四周荒漠，路面崎嶇起伏，幸好穆罕默德租了吉普車，否則房車難以克服沙漠內險峻路段，亦難以到達化石礦脈的藏身地。

穆罕默德喜歡播放非洲音樂，沿路上他們搖擺身驅載歌載舞，輕鬆自在說說笑笑，我總被他們的樂天感染。坐在車中不知過了多久，終於到達了，我們下車，眼前是一望無際的黃色沙丘，地上滿佈大大小小海洋化石的曠野；穆罕默德拿了一瓶水往石頭上淋，指着地下叫我看看。噢！石頭上顯現出不同的化石，如貝殼及魚類等，原來這裏地上的石頭埋藏了有不少的化石，是裸露的河床寶藏。

穆罕默德說，這裏曾經是一片汪洋，所以滿佈古老的海洋生物化石，滄海桑田，經歷數億年後，此時成了沙漠。

此外，在這荒漠的地方，還有一群皮膚黑黑的小朋友在烈日下售賣化石之類的物品，當遇見有遊客到訪，隨即將地上物品移近，吸引觀光客，希望能夠賺取一點點的金錢。他們是沙漠遊牧民族，在這裏一帶居住的；在荒漠之地，如何生活呢？穆罕默德說，午餐後到探訪遊牧民族，瞭解他們的遊居。(續)

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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