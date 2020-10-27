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【買樓理財】樓都唔睇　照花逾千萬入市　業主用乜吸引買家？

股樓投資 18:37 2020/10/27

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大圍站柏傲莊熱銷，帶旺樓市交投氣氛，不少上車客擔心遲買更貴，紛紛加快入市。值得留意的是，近期竟有買家在不睇樓的情況下，照花逾千萬入市。 

美聯李天傑說，沙田碧濤花園富臨閣中層F室，實用面積約839平方呎，三房套間隔，原叫價1,100萬元連車位放售，終減價80萬元，以1,020萬元易手，實用呎價約12,157元。 

代理續說，買家為區內客，熟悉區內環境，認為上述單位呎價合乎預算，加上連車位出售，故即使未有睇樓，仍決定入市。據了解，原業主於2016年10月，以855萬元入市，現帳面賺165萬元，物業期內升值約19.3%。 

【買樓理財】失外藉空姐、機師客　地皮又流標　東涌樓市好大鑊？【下一頁

資料顯示，碧濤花園位於沙田區石門安景街19至21號，靠近城門河，可以眺望沙田馬場，發展商為華懋集團，建有10座住宅大樓，提供1,734伙單位。 

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撰文 : 黃卓賢

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