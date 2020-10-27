  • 25°C
香港時間 : 20201027日 (二) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售季績】歐舒丹上季銷售額跌8.6%　擬裁員300人佔3%人手

即市財經 19:13 2020/10/27

分享：

歐舒丹指，第二財季全球零售店開始重開，網上銷售活躍，錄得64.6%增長。

歐舒丹L’Occitane （00973） 截至今年9月底止第二財季，總銷售淨額為3.4億元（歐元，下同），按年跌8.6%，以固定滙率計，則跌4.5%，較對上一個季度（4月至6月）有改善。期內，同店銷售按年跌10.4%，其中，香港跌30.1%，惟中國、台灣及英國的同店銷售已回升逾1成。

歐舒丹表示，集團最近開始進行重組，以提高效率及靈活性，重組過程或會導致從全球9,000名員工中減去大約300個職位，重組將主要涉及辦公室職位。

按固定滙率計，公司旗下品牌LimeLife和Erborian 錄得17.6%和29.3%銷售增長，L’Occitane en Provence銷售跌幅改善至4.1%。同時，旗下品牌ELEMIS進駐中國及俄羅斯，網上銷量增長強勁。歐舒丹指，全球零售店開始重開，不過網上銷售仍然活躍，增長64.6%。

截至今年9月底，歐舒丹共有1569間店，半年淨減少39間，其中香港有36間店。

總結上半財年，銷售淨額為6.2億元，按固定匯率計算下降13.1%，但網上渠道則錄得80.8%的增長，佔總銷售額40.7%。

相關文章﹕【零售季績】歐舒丹上季銷售按年跌22% 同店銷售跌25%

【零售業績】歐舒丹去年度少賺1.6%　派末期息0.02228歐元

【零售寒冬】歐舒丹料因疫情虧損5600萬歐元　建議削減25%股息

 

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

 

 

香港股票 L'OCCITANE（00973） 零售 銷售

上一篇文章

【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客　預留逾1000億新股孖展　券商界預留多少？（第三版）

下一篇文章

金管局余偉文︰研擴闊金融基建功能　助中小企解決融資難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略