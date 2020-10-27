【零售季績】歐舒丹上季銷售額跌8.6%　擬裁員300人佔3%人手

▲ 歐舒丹指，第二財季全球零售店開始重開，網上銷售活躍，錄得64.6%增長。

歐舒丹L’Occitane （00973） 截至今年9月底止第二財季，總銷售淨額為3.4億元（歐元，下同），按年跌8.6%，以固定滙率計，則跌4.5%，較對上一個季度（4月至6月）有改善。期內，同店銷售按年跌10.4%，其中，香港跌30.1%，惟中國、台灣及英國的同店銷售已回升逾1成。

歐舒丹表示，集團最近開始進行重組，以提高效率及靈活性，重組過程或會導致從全球9,000名員工中減去大約300個職位，重組將主要涉及辦公室職位。

按固定滙率計，公司旗下品牌LimeLife和Erborian 錄得17.6%和29.3%銷售增長，L’Occitane en Provence銷售跌幅改善至4.1%。同時，旗下品牌ELEMIS進駐中國及俄羅斯，網上銷量增長強勁。歐舒丹指，全球零售店開始重開，不過網上銷售仍然活躍，增長64.6%。

截至今年9月底，歐舒丹共有1569間店，半年淨減少39間，其中香港有36間店。

總結上半財年，銷售淨額為6.2億元，按固定匯率計算下降13.1%，但網上渠道則錄得80.8%的增長，佔總銷售額40.7%。

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編輯﹕賴奕羚