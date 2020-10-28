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【人口調查】 衞生署11月展開2020人口健康調查 料1.65萬名市民參與

環球政經 07:11 2020/10/28

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衞生署表示，將於11月初展開全港「2020年度人口健康調查」，對象為香港15歲或以上陸上非住院居民，預料會有7,900個住戶合共約1.65萬名受訪者完成問卷，當中有1,800名則可免費接受身體檢查。

調查分為住戶訪問及身體檢查，受訪者需填寫問卷一份，內容包括住戶資料和社會人口特徵、身體健康、心理社交健康、與健康有關的生活習慣，以及預防疾病措施。 完成問卷後，當局將會以抽選的方式，邀請到指定體檢中心，接受進一步免費身體檢查，包括身體量度及化驗檢測；其後當局則會將化驗報告免費送予受訪者。

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首次「人口健康調查」於2003/04年度進行，上次則在2014/15年度；是次調查會繼續採用綜合調查方法，根據政府統計處的「屋宇單位框」抽樣訪問。

 

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責任編輯：潘曉豐

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