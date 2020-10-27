【虛擬銀行】眾安ZA Bank搞抽獎　送iPhone 12 Pro Max 512GB　名額10個

虛擬銀行登場以來，不時推出各種優惠吸客，ZA Bank（眾安銀行）今日宣佈推出ZA Card消費抽獎活動。即日起至2020年11月8日（星期日）期間，用戶成功透過ZA Card 進行一筆有效消費，有機會獲得 iPhone 12 Pro Max 512GB 太平洋藍色一部（價值HKD 11,899）。

ZA Bank表示，簽賬類別不限，交易金額最少為1港元。活動結束後ZA Bank將隨機抽出10位幸運兒，得獎名單將於2020年11月13日（星期五）在官方 Facebook 專頁公佈，得獎者亦會於同日收到電郵通知。

▲ 客戶到ZA Bank App開戶後，立即獲得虛擬的ZA Card，可即開即用。

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