▲ 【美國大選】9成非裔支持民主黨 倘群起投票特朗普有難

席捲全美國的抗議種族不公示威浪潮，撞正大選年發生，加上非裔新冠肺炎染病率、死亡率及失業率，全綫高於美國其他族群，熾熱的社會氣氛，帶動非裔社群情緒，能否推動非裔選民更踴躍投票，將決定特朗普的命運。

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特朗普（Donald Trump）得以入主白宮，重要原因之一是2016年大選時，非裔選民投票意欲低落。

當時特朗普在多州只是險勝，如奧巴馬的根據地密歇根州，特朗普僅較希拉莉（Hillary Clinton）多1.1萬票，而當地未有出來投票的非裔選民多達39萬。

另一個關鍵搖擺州佛羅里達，由於選舉人票多，特朗普連任必不可失。特朗普上屆在此僅比對手多11萬票，而當地有多達100萬非裔沒有投票；佐治亞州情況類似，特朗普以約21萬票勝出，當地90萬非裔未投票。

抗議種族不公運動如火如荼，加上非裔是最受新冠疫情打擊的社群，若今年非裔選民化憤怒為行動，投票意欲轉強，鑑於非裔一向較支持民主黨，拜登（Joe Biden）隨時因而拿下多個搖擺州，甚至足以令部分紅州變天。

▲ 特朗普得以入主白宮，重要原因之一是2016年大選非裔選民投票意欲低落。

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民主黨為動員非裔選民，亦下足功夫，拜登選有非裔血統的賀錦麗（Kamala Harris）當副手，無疑令他在非裔社群中吸引力大增。有號召非裔人士投票的評論文章，亦特別提及這一點，稱拜登對非裔的關心遠勝特朗普。

確實，特朗普要爭取非裔選民支持難度極高，著名選舉分析網站FiveThirtyEight預測，料今年只得10%非裔會投特朗普，與2016年相若。

共和黨向來不得少數族裔歡心，當中以非裔最一面倒，共和黨在非裔社群的支持度長期低迷，僅得約10%，拉美裔亦穩定在約30%低位徘徊。

責任編輯：林建忠

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