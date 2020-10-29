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【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉

即市財經 11:59 2020/10/29

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投資界預期，螞蟻集團一人一手機會高，認購人數亦有機會超越100萬人。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO招股進入倒數階段，螞蟻掀抽新股熱潮，至周四早上孖展認購已突破3800億元。根據螞蟻集團撥回機制，螞蟻集團IPO公開發售佔比最多可增至10%，由於螞蟻集團每手僅50股，公開發售部分甲、乙組合計可分配344萬手。投資界預期，由於螞蟻集團認購門檻調低，螞蟻IPO認購人數有機會超越100萬人，螞蟻IPO一人一手、人人有份的機會高。

螞蟻集團抽新股熱潮持續下，投資界預期，螞蟻認購人數或較年內獲70萬人追捧農夫山泉有過之而無不及，甚至有機會超越2006年內銀新股熱潮的工行、中行90多萬人認購的紀錄。

螞蟻IPO孖展逼近4000億，詳情看【下一頁】

圖解螞蟻集團招股重點及業務

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根據回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，佔比將提升至5%，即8353.6萬股或可分167萬手；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股，甲、乙組最多可分得344萬手。假若有100萬人認購，相信一人一手有望達成。

螞蟻集團認購攻略，詳情看【下一頁】

耀才證券行政總裁許譯彬表示，現時認購螞蟻的門檻調低至4000元人手，故能吸引更多的投資者去認購，預料認購人數有機會超越當年的工行 （01398） 及中行 （03988） ，認購人數有機會超過100萬人。

他又表示，雖然認購螞蟻一人一手的機會率甚高，但沒減進取型的投資者以孖展形式認購，希望「有幾多中幾多」。

信誠證券聯席董事張智威日前表示，由於螞蟻集團每手股數僅50股，意味分貨可較分散，螞蟻IPO一手中籤率或可高達7成，料抽50手可中一手。

工行、中行一手中籤率高　認購人數均近百萬

早於2006年，工行招股期間合共吸引近100萬人認購，於香港公開發售部分合共錄得約96.9萬份有效申請，其一手中籤率為70%。另外，同年上市的中行亦吸引近100萬人認購， 於香港公開發售部分合共錄得95.4萬人認購，一手中籤率為100%，人人有份。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡亦指，不排除認購人數或會超越農夫山泉 （09633） 。翻查資料，農夫山泉錄得70.7萬人認購，超購1147.3倍，當中一手中籤率僅得12%，抽150手才中一手。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮

香港股票 螞蟻集團（06688） IPO 孖展 農夫山泉（09633）

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