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【一手混戰】新盤戰九龍區代表迎戰 啟德嘉峯匯加推168伙 1房折實693萬起

股樓投資 18:25 2020/10/27

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大圍站柏傲莊於兩周間火速沽清767伙可出單位，帶動整體樓市氣氛更高漲，多間發展商不約而同於今天（周二，27日）為旗下新盤公布最新詳情。不過，是次新盤戰推出的新盤主要集中在新界區，其中嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯，是這是新盤戰中的九龍市區代表。該盤於周二公布推出新一批單位，包括首度推出項目低座「都會城邸URBAN VILLA」單位應市。上述5號價單共168伙，實用面積289至778平方呎，間隔由一房至3房，定價由816.2萬至2,721萬元，呎價由26,048至35,709元，計入即供最高折扣為15%，折實樓價由693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價由22,141至30,353元。

柏傲莊I成疫市奇葩 兩周內沽清767伙 鄭志剛：「200億銷售目標完成近一半」，詳情按【下一頁

【趁機尋盤】外籍機師放售藍天海岸1房獲5組客搶購 買家湧至東涌尋寶 代理：不要期望找到劈價盤，詳情按【下一頁


是次入場單位為1B座1樓F室1房單位，實用面積289平方呎，折實樓價693.8萬元，折實呎價24,007元。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，嘉峯匯自去年12月至今累售468伙 ，佔可供發售單位約80%，套現約50億元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明（左）及 嘉華國際市場策劃助理總經理（香港地產）吳秀賢（右） ，公布嘉峯匯新一輪銷售部署

【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票，詳情按【下一頁

嘉峯匯位於啟德沐泰街 9 號，項目由 4 座住宅大樓及 4 間花園洋房組成，合共提供 1,006 個住宅單位，並設有商業設施。標準單位間隔由型格 1 房至 3 房，另設特色單位，為買家提供多元化的選擇。 

【低水筍盤】新盤帶旺二手 上車客火速入市 呢個荃灣屋苑仲有呎價低過萬蚊單位，詳情按【下一頁

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記者：陳詠妍

嘉華國際（00173） 發展商 嘉華 啟德 嘉峯匯

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