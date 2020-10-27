【一手混戰】新盤戰九龍區代表迎戰 啟德嘉峯匯加推168伙 1房折實693萬起

大圍站柏傲莊於兩周間火速沽清767伙可出單位，帶動整體樓市氣氛更高漲，多間發展商不約而同於今天（周二，27日）為旗下新盤公布最新詳情。不過，是次新盤戰推出的新盤主要集中在新界區，其中嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯，是這是新盤戰中的九龍市區代表。該盤於周二公布推出新一批單位，包括首度推出項目低座「都會城邸URBAN VILLA」單位應市。上述5號價單共168伙，實用面積289至778平方呎，間隔由一房至3房，定價由816.2萬至2,721萬元，呎價由26,048至35,709元，計入即供最高折扣為15%，折實樓價由693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價由22,141至30,353元。

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是次入場單位為1B座1樓F室1房單位，實用面積289平方呎，折實樓價693.8萬元，折實呎價24,007元。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，嘉峯匯自去年12月至今累售468伙 ，佔可供發售單位約80%，套現約50億元。

▲ 嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明（左）及 嘉華國際市場策劃助理總經理（香港地產）吳秀賢（右） ，公布嘉峯匯新一輪銷售部署

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嘉峯匯位於啟德沐泰街 9 號，項目由 4 座住宅大樓及 4 間花園洋房組成，合共提供 1,006 個住宅單位，並設有商業設施。標準單位間隔由型格 1 房至 3 房，另設特色單位，為買家提供多元化的選擇。

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記者：陳詠妍