【螞蟻IPO上市】螞蟻集團CEO：數字人民幣不同電子支付工具 對螞蟻是正向增量

▲ 螞蟻集團表示，數字人民幣不等於電子支付工具，對螞蟻集團是正向的增量。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 今日在上海科創板路演，首席執行官胡曉明談及數字人民幣對支付寶的影響時表示，數字貨幣對於螞蟻集團是正向的增量，而不是負向的減量。他稱，人行對於數字貨幣的定位為M0（流通中貨幣），支付寶和其他移動支付錢包是金融基礎設施，而數字貨幣是錢包的內容。

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螞蟻集團數字金融事業群總裁黃浩表示，數字支付是一個豐富而開放的生態，未來數字貨幣也可能參與其中，但數字貨幣主要替代現金，並不等同於日常使用的電子支付工具。螞蟻的競爭優勢在於蓬勃發展的支付平台和螞蟻生態系統。

胡曉明又指，中國人民銀行從2017年末開始組織具實力的商業機構共同開展數字人民幣體系（DC/EP）的研發，螞蟻是其中之一，公司一直積極參與數字人民幣研發試驗。

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另外螞蟻集團表示，平台促成的貸款中98%資金來自於銀行等金融機構，截至今年6月平台大多數消費貸款的年利率在14.6%以下，暗示其符合民間借貸利率上限規定。

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編輯：陳健婷