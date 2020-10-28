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【美國大選】曾狠批選舉人團制度 特朗普今或轉軚擁抱

環球政治 12:50 2020/10/28

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【美國大選】曾狠批選舉人團制度 特朗普今或轉軚擁抱

美國大選下周二（11月3日）舉行，選舉制度爭議幾乎成為每屆大選的話題。美國採用選舉人團（Electoral College）制度，屬間接選舉，選民先選出該州的選舉人，再由選舉人代表該州投票。總統特朗普一度狠批選舉人團制度，但如今似乎已轉軚，支持這個目前對共和黨較有利的制度。

每州的選舉人票不同，等同該州參眾兩院的代表人數，該人數按每10年一次的人口普查調整。

在2000年及2016年的選舉中，民主黨較對手贏得更多選民支持，但取得較少選舉人票，可謂「贏普選、輸寶座」。也不難理解，為何民主黨一直都不太喜歡選舉人團制度。

明尼蘇達確診反彈 23症與特朗普造勢會有關 【下一頁】

600組織據報與中國共產黨有關 或影響大選 【下一頁】

雖然民主黨總統候選人拜登在多數民調中領先，但民主黨人仍感到不安。美國有線新聞網絡（CNN）在內的分析估計，特朗普可能失去逾500萬普選票，但同時取得足夠的選舉人票，繼而贏得大選。

前總統奧巴馬2012年成功連任後，特朗普批評「選舉人團制度是民主災難」（the electoral college is a disaster for a democracy），以及斥該選舉「完全虛偽、荒唐、不民主」，並呼籲改變這個「噁心及不公義」的制度。

拜登威斯康星遇挫 法院裁定不點算遲到郵寄選票 【下一頁】

惟諷刺的是，特朗普在2016年時「輸普選、贏寶座」，正正受惠於選舉人團制度。他當時稱，雖然自己因選舉人團制度而獲勝，但仍傾向支持採用普選票制。

美媒報道，特朗普上任不久後，與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）討論過廢除選舉人團制度。

美國共有538張選舉人票，勝出者至少要取得270張。除了緬因州和內布拉斯加州，其他州都以勝者全取方式，即贏得最多民選票的侯選人，可全取該州所有選舉人票。

美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙 【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

欄名 : 世界百科

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