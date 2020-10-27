  • 25°C
香港時間 : 20201027日 (二) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府宣佈放寬防疫措施 下月起內地回港人士將獲豁免強制檢疫

環球政經 17:55 2020/10/27

分享：

政府今日（27日）宣佈下月起將放寛防疫措施，內地回港港人可豁免14天的強制檢疫程序，相關人士只要持陰性的核酸測試測試（PCR）就可以跳過14天隔離程序及檢疫程序。

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡擬下月實施 將率先放寬內地港人返港免14天檢疫：【下一頁

外界質疑相關措施的安全性，食物及衞生局局長陳肇始則强調，內地包括廣東省的疫情已經長時間穩定下來，就算放寬檢疫程序，風險也不大。

【新冠肺炎】10月26號起抵港須檢疫 法國、俄羅斯列為高風險地區：【下一頁

此外陳肇始亦稱澳門地區回港認識都將會獲得豁免，但要分階段進行，現時澳門回港人士暫時未能獲得豁免。至於機場快速測試，機管局已與私人化驗所合作，最快明日推出試用，不過仍要了解快速測試與核酸測試測試的差異度有多高。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

澳門 廣東省 新冠肺炎疫情

上一篇文章

德國寶陳嘉賢：創立The Sparkle Collection　將訂製廚櫃理念化身到做旗袍（有片睇）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房