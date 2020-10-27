政府宣佈放寬防疫措施 下月起內地回港人士將獲豁免強制檢疫

政府今日（27日）宣佈下月起將放寛防疫措施，內地回港港人可豁免14天的強制檢疫程序，相關人士只要持陰性的核酸測試測試（PCR）就可以跳過14天隔離程序及檢疫程序。

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外界質疑相關措施的安全性，食物及衞生局局長陳肇始則强調，內地包括廣東省的疫情已經長時間穩定下來，就算放寬檢疫程序，風險也不大。

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此外陳肇始亦稱澳門地區回港認識都將會獲得豁免，但要分階段進行，現時澳門回港人士暫時未能獲得豁免。至於機場快速測試，機管局已與私人化驗所合作，最快明日推出試用，不過仍要了解快速測試與核酸測試測試的差異度有多高。

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責任編輯：翁嘉陽