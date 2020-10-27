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微軟更新Office for iPad　可支援滑鼠及觸控板操控

科技 19:00 2020/10/27

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微軟（Microsoft）宣布，Office應用程式將支援iPad滑鼠及觸控板功能，目前Word、Excel 和 PowerPoint 等程式已陸續推出更新。

現時不少用戶都有購買平板電腦，方便在家工作或進行娛樂。微軟（Microsoft）宣布，其Office應用程式將支援iPad滑鼠及觸控板功能，目前Word、Excel 和 PowerPoint 等應用程式已開始推出更新。

微軟日前更新Office for iPad，可支援iPad Pro或iPad Air用戶利用滑鼠和觸控板進行操作。用戶可以配合精妙鍵盤（Magic Keyboard）內置的觸控板使用 Word、Excel 和 PowerPoint等軟件。例如將Word的文字標為重點，在Excel表格中選取儲存格，或是在 PowerPoint 軟件中放大或縮小圖片等。

＜＜Office for Windows防丟失文檔　新增智能保存提醒功能

＜＜【遙距上課】Microsoft支援遙距教學　免費安裝Office 365教育版

除了支援滑鼠及觸控板之外，微軟在Word、Excel 及 PowerPoint 加入全新的「開始」菜單與功能表，讓整體介面更符合最新的Fluent UI設計，用家可更容易尋找及瀏覽相關資料。 另外，iPad將支援同時開啟多個Word及PowerPoint檔案。

Microsoft 表示，在未來數週內會完成上述更新，另外計劃在幾個月後再次推出更新，以支援Excel開啟更多不同類型檔案。

責任編輯：李寶如

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