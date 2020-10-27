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【宏觀中國】券商估金價重上2000　第三季中國趁整固大手掃金

股樓投資 17:49 2020/10/27

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第三季金價見過高位再回落，上下波幅逾10%，最低曾見每盎斯1,851美元。不過，市場仍然憧憬未來金價會再破頂，如花旗就估金價3個月目標可見2,200美元，6至12個月目標2,400美元。

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688成史上最大IPO 董事長井賢棟卻說公司「小」？，請看【見下頁

也難怪，在寬鬆貨幣環境下，現金不再保值，投資者不得不尋出路，黃金就成其中一個保值、避險的工具，而中國在第三季趁金價見頂回落，大手掃金。

據中國黃金協會數據，中國首三季中國黃金產量262.9噸，黃金消費量548.1噸，同比分別下降4.5%和28.7%，當中主要是黃金首飾同比減少34.4%至343.1噸。

然而，單看第三季黃金消費量便環比增長28.7%，其中金條金幣的銷量環比增長66.7%，反映投資需求居多。

【大圍站上蓋】柏傲莊II乘勢推出　伙數戶型更多　較第一期有何賣點？，請看【見下頁

此外，國內黃金ETF市場規模進一步擴大，黃金ETF產品已增至11隻，截至9月底，國內黃金ETF持倉量約69.5噸，較年初增長約55%。

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記者：林衛

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