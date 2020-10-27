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恒指跌131點 滙豐季績勝預期 股價升4.8%

即市財經 17:52 2020/10/27

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財經焦點速覽

恒生指數今日曾跌約300點，在滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 撐市下，大市收報24787點，跌131點。滙豐季績勝預期，股價全日升4.8%；滙豐行政總裁祈耀年指，有意盡早重啟派息。騰訊旗下手遊《天涯明月刀》大受歡迎，帶動股價創新高，收報585元，升4.2%。

【今日財經焦點】

【港股市況】滙豐績後升近半成騰訊升逾4%　恒生指數跌131點（不斷更新）

【HSBC業績】滙豐季績勝預期股價急彈逾5%　祈耀年：有信心明年可恢復派息

【騰訊股價】騰訊再創新高　《天涯明月刀》首周收入破《完美世界》紀錄

【螞蟻孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展　暫765億超購近22倍（不斷更新）

【日本財相】麻生太郎：香港吸引力减弱屬機遇　研成立銀行業經濟特區

【限聚令放寬】政府放寬七項社交距離措施 食肆放寬至6人一枱（不斷更新）

【精選投資分析】

港股短綫回調 恒指重要支持24400（第四版）

【螞蟻上市】螞蟻招股 想穩中1手要落飛多少？（螞蟻系列之一）

【逆市急升】10厘息舊經濟股大升7%！ 受惠加派息+旺季至

【大行教路】貝萊德沽空美元 睇好三大亞洲貨幣升值潛力（第二版）

【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股

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【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

欄名 : 財經焦點速覽

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香港股票 騰訊控股（00700） 派息 恒生指數 滙豐控股（00005）

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