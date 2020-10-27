恒指跌131點 滙豐季績勝預期 股價升4.8%

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【美股期貨】美股期貨缺方向 道指期貨好淡爭持（不斷更新）
恒生指數今日曾跌約300點，在滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 撐市下，大市收報24787點，跌131點。滙豐季績勝預期，股價全日升4.8%；滙豐行政總裁祈耀年指，有意盡早重啟派息。騰訊旗下手遊《天涯明月刀》大受歡迎，帶動股價創新高，收報585元，升4.2%。
【今日財經焦點】
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【精選投資分析】
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