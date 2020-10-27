【買家唔忿氣】柏傲莊抽極都唔中　轉買荃灣柏傲灣　享高層海景

大圍站柏傲莊銷情報捷，更是一伙難求，不少準買家都失望而回，未能如願入市，只好轉投二手市場。中原林恩信說，柏傲灣2A座高層C室，實用面積421平方呎，一房間隔，原叫價920萬元，終減價35萬元，以885萬元易手，實用呎價21,021元。

值得留意的是，單位位處極高層，享海景，而且樓底高達11呎，設雙露台。林恩信續說，買家為用家，原本打算入市大圍站新盤柏傲莊，但兩輪銷售均未成功揀樓，眼見樓市熾熱，恐遲入市競爭更大，故火速轉購荃灣柏傲灣海景單位。

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事實上，柏傲灣與柏傲莊一樣，同為新世界旗下樓盤，於2018年入伙，提供983伙單位，鄰近荃灣西站。林恩信說，柏傲灣現約有100個放盤，其中一房放盤約10個，叫價由850萬元至950萬元不等。

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