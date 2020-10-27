【加州山火】逾10萬人緊急撤離 美國洛杉磯山火再起 造2名消防員重傷

美國加州洛杉磯近郊再次出現山火，由於強風的關係，令火勢範圍蔓延約3,000公頃，當地逾10萬名居民被要求緊急撤離，更造成2名消防人員重傷。

位於洛杉磯東南方約60公里的爾灣(Irvine)山腳，在當地時間周一(26日)早上發生山火，居住爾灣及周邊地區的居民須即時撤離。美國國家氣象局表示，當地濕度低、天氣較乾燥，加上受強風的影響，又指這是今年內「最危險的火災天氣狀況」。

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加州森林防火廳指，現時當地仍維持「紅旗警告」(red flag warnings)，因受到極端強風的影響，加州仍有多數地區容易起火。他表示，目前逾4,000名消防員正對抗22處山火，有2名消防員因救火而受傷，已送往地方醫院接受治療。

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責任編輯：潘曉豐