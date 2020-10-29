【C家教路@iM網欄】美國總統大選在即 股市波動摸石頭

美國總統大選的不確定性繼續左右大市，同時歐洲疫情正急劇惡化，餐館提早關門甚至宵禁等措施陸續於各地實行。美股周一（26日）延續上周跌勢再回調，速度更比之前快，納指單日跌1.64%，可見多個板塊都有沽售情況，而且標普500波動率指數 (俗稱恐慌指數VIX) 都呈上升趨勢。現時市場風險胃納較偏好低風險 (Risk-off)，美股最近成交量略為下降，即使早前通脹預期提升令債息上升多日，周一資金都回流至保守的資產如10年美國國債，因此10年期國債債券孳息率也出現回調，相信未來資金流向會繼續變得波動。

港股表現續顯牛皮，儘管重陽假後開市有騰訊（00700）受惠於螞蟻金服2.1萬億市值上市而獲股價重估機會並創歷史新高，加上匯豐控股 （00005）業績勝預期及明年或重新派息等利好消息，周二（27日）恒指仍然低開低走。高風險的醫療板塊持續低迷，藥企新股先聲藥業（02096）上周五（23日）暗盤跌跛發行價13.7港元逾一成，假後開市跌幅仍持續，明星保薦人大摩積極護盤也無法穏定發行價，似乎今年高瓴資本等明星基石投資者光環將逐漸減退。未來還有數間生物科技公司將會上市，筆者認為現時投資新股必需注意公司的基本面，不能只看熱度便衝入市場。

至於A股，筆者仍是看好內地經濟復甦，速度比國外快之餘並且將漸趨穩定。雖然A股近日表現浮沉，早前炒得火熱的內銀股周二都出現回調，但筆者仍會持續部署正復甦的相關消費板塊，並相信未來公司業績會陸續反映國內復甦的良好勢頭。鑑於環球股市最近走勢偏弱，筆者現時看法相對保守，仍維持八至九成倉位，將續以衍生工具如指數期貨來調整倉位，等待大選結果出爐。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有騰訊及匯豐控股的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！