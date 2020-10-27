【藍籌業績】萬洲國際首三季少賺13%　內地生豬價格按年大升逾倍

▲ 萬洲國際首三季少賺13%。

萬洲國際 （00288） 公布，截至今年9月底止首三季業績，期內收入為187.7億美元，按年升9.2%；首三季純利7.6億美元，按年跌13.2%；對應每股盈利5.15美仙。若撇除生物公平值影響，純利為8.9億美元，按年升8.5%。

業務方面，今年首三季集團生豬出欄量為1532萬隻，按年跌4%；生豬屠宰量為3316萬隻，按年跌19%；肉製品銷量為238.3萬公噸，按年跌2.3%。集團解釋，生豬屠宰量是由於非洲豬瘟導致中國的生豬供應受限，以及新冠疫情導致美國的生產受阻。儘管如此，收入仍錄得上升，原因是中國生鮮豬肉的售價提升和進口豬肉的銷量顯著增長。

期內，中國的平均生豬價格為每公斤34.75元人民幣，按年大幅上升105.3%。

除了在中國銷售進口豬肉所帶來的貢獻外，集團也受惠於美國生豬成本與豬肉價值之間的差異擴大，以及在歐洲的產能擴充。

新冠疫情大流行迄今仍在多個地區持續，集團正採取各項有效措施，以盡量降低對業務所造成的干擾。由於豬肉是消費必需品，預期新冠疫情對集團目前所帶來的影響將是暫時性的。

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