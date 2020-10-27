蓬佩奧稱美、印須合作　共同對抗中國威脅

美國國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯帕前往印度訪問，蓬佩奧表示，美國和印度須共同合作對抗威脅，當中包括中國的安全問題。

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蓬佩奧和埃斯帕周一時，抵達新德里，與印度外長Subrahmanyam Jaishankar及防長Rajnath Singh進行會談，討論戰略及安全問題。蓬佩奧曾指，有較多議題需要討論，「我們須就由武漢引申出來的病毒，一起抗衡中國在安全上的威脅，以促進整個社區的和平和穩定。」

美國總統特朗普在下周大選，他對中國採取的行動成為競選活動的關鍵部分，希望可以獲得連任。有媒體指出，蓬佩奧嘗試加強盟友，以對抗中國在該地區日益增長的影響力

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責任編輯：黎淑雯

