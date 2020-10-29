【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】海濱跑步享文化藝術風 本地藝術作品陸續點綴維港兩岸

大家跑步總會跑過不少海濱或河畔位置，熱門地點包括堅尼地城至灣仔會展的海濱長廊、荃灣海濱花園至連接屯門荃灣的青山公路、大角咀海輝道海濱花園、西九文化區海濱長廊，以及沙田馬鞍山城門河畔以至往大埔的單車徑旁等。最近不少朋友都興起環島跑，即環繞香港島跑一圈。過去幾年，多個港島北海濱已陸續連接起來，跑起來已比以前方便，當中又會經過多個海濱長廊，當大家跑過海濱時，又可有留意海旁的特色擺設？

早幾個月小弟跑過金鐘添馬至灣仔一段海濱長廊時，就曾見過12星座Q版公仔擺設，討人喜愛。後來得知這系列名為「維港星座全接觸」，由海濱事務委員會及海港辦事處促成，令整個長廊頓時生動起來。現時這「期間限定」的12星座已搬到荃灣西海旁一帶展出。而添馬至灣仔海濱一帶則已換上「萬聖嘩鬼」，更增添AR擴增實境元素，十分好玩。萬聖節就快到，想感受一下節日氣氛，不如到這裡走走，扮鬼扮馬打卡影相。

▲ 已移師至荃灣西海旁的12星座「期間限定」擺設。

▲ 添馬至會展的海濱長廊已換上「萬聖嘩鬼匯維港」做主題，擺設搞鬼可愛。

今年香港海濱動作多多，小弟最近留意到海港辦事處與海濱事務委員會舉行兩個比賽，將會為維港兩岸倍添更多特色擺設，分別是「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽，以及海濱公共傢俬設計比賽，廣邀市民參與。前者會在明年上半年在稍後建成的、在銅鑼灣避風塘以東的「東岸公園」展示，屆時將成為維港地標，相信會吸引到不少市民去打卡；至於後者則會涵蓋20件藝術作品，由今年年底起分別在海輝道海濱公園，稍後時間開放、毗鄰灣仔碼頭的「渡輪碼頭畔主題區」，以及由前灣仔貨物裝卸區改造成的「水上運動及康樂主題區」放置。

這兩個比賽在上週五公佈結果，發現原來高手在民間，入圍作品都極具特色，相信定能令香港海濱更多姿多彩。維港字型藝術裝置設計比賽的得獎作品，是由年輕建築師黃鋈暉團隊設計的「香港之光」。作品利用發光的彩色粗體字型，設計靈感源於中國傳統窗框，以及屏風工藝設計的網格設計，可滲透日光，令裝置在不同天色下呈現不同感覺。長約40米、高約3米的作品採用空心設計，公眾可走入作品之中，與藝術互動共融。

▲ 黃鋈暉團隊設計的「香港之光」作品，將會成為維多利亞港的地標。

至於20件藝術作品，最深刻的是「六十維港」，傳統綠色作品帶出年輕設計團隊的想像，透過剪影手法，呈現唐樓的立面，讓身處海濱的市民坐在1960年代的唐樓窗邊，欣賞現在的維港，營造時空穿越的體驗。「奇文異視」則從藝術、科技和大自然出發，以循環再用的塑膠纖維和木材，加上AR擴增實境技術，創造既具未來感又互動的公共傢俬，帶出休閒公園和創意藝術的協同效應。想睇睇更多作品，大家不妨到以下網址望望：

https://bit.ly/3mon9uD

▲ 作品「六十維港」讓市民尤如置身1960年代唐樓窗邊，穿越時空。

▲ 作品「奇文異視」集藝術、科技、大自然於一身，相信置身當中定會感覺特別。

在維港兩岸海濱跑步，望望海享受海風固然愜意，但景觀已不像以前那麼千篇一律，遇上不同特色的藝術擺設，跑步時或會倍添動力，更愛海濱，更愛香港。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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