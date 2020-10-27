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財富雜誌公布全球最具影響力女性排名　史美倫排行第43位

商業 17:40 2020/10/27

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近日，美國《財富》雜誌公佈2020年度「全球最具影響力的商界女性」排行榜，港交所首位女主席史美倫排名第四十三。

近日，美國《財富》（Fortune）雜誌公佈2020年度「全球最具影響力的商界女性」排行榜，評選出50位全球商界女性精英代表，而中國平安集團聯席CEO陳心穎、格力電器董事長董明珠和滴滴出行總裁柳青等中國女企業家亦紛紛上榜。

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「全球最具影響力的商界女性」是由全球知名財經雜誌《財富》評選出的年度商界女性人物排行榜（50人），其評選標準包括每位女性候選人所就職公司的規模和在全球經濟中的地位、業務的穩健度與發展方向、以及候選人自身的職業道路及其社會文化的影響力。

據悉，今年榜單上共有17位新人，許多都是來自採礦、鍊鋼、石油和天然氣等傳統由男性主導的企業，而其他則來自一些增長最快、最具創新性、估值最高的初創公司。

排名首位的是製藥公司葛蘭素史克CEO艾瑪·沃爾姆斯利（Emma Walmsley），她不但將公司資源投放於對抗新冠肺炎疫情當中，又同時保持公司的蓬勃發展。而排名第二的是中國平安集團聯席CEO陳心穎，其在應對中國疫情方面發揮極大的關鍵作用。今次也是陳心穎第二次入選該榜單，去年她曾排名第四位。

此外，格力電器董事長董明珠和滴滴出行總裁柳青分別排名第五位及第十五位，她們都在新冠肺炎疫情爆發期間，付出不少努力，例如：舉辦促銷直播活動、啟動防疫基金等。

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至於香港方面，港交所（00388）首位女主席史美倫今年獲排名第四十三。自2004年起，史美倫就加入香港上海滙豐銀行董事會，出任獨立非執行董事，至2007年兼任副主席，並且由2011年起擔任滙豐控股獨立非執行董事。直至2018年，她開始擔任港交所主席一職，2020年再次獲委任至2022年。

責任編輯：施雯雯

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