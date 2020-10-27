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【新股IPO】先聲藥業2096首日掛牌破底收場 一手蝕2720元

股樓投資 17:48 2020/10/27

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先聲藥業（02096）今日首天掛牌，撞正螞蟻集團（新上市編號：06688）招股，可惜股價表現較遜，先聲藥業較招股價13.7元低開近20%報11元，全日一直處於招股價以下，低見10.1元，最高亦僅11.5元，全日收報10.98元，跌19.9%；成交1.25億股，涉資13.69億元；以每手1,000股計，一手帳面蝕2,720元。上市聯席保薦人分別為大摩及中金。

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

是次上市共發售近2.61億股，公開發售錄得逾588倍超額超購，一手中籤率僅5%；並以招股上限13.7元定價。集資所得主要用於持續研發在戰略重點治療領域中選定在研產品、加強集團銷售和營銷能力、未來幾年投資醫藥或生物技術領域公司及還債等。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

先聲藥業為內地生物化學製藥企，主要從事仿製藥。公司曾於2007年作為當時中國第一家生物和化學製藥公司登陸紐約證券交易所，隨後於2013年私有化。

螞蟻集團6688明日招股 招股價+入場費+上市日期+孖展一文看清，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

先聲藥業（02096） IPO 香港股票
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