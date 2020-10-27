【港股追蹤】平保首三季純利倒退20.5％　新業務價值跌27％ 符預期

中國平安（02318）公布首3季業績，截至今年9月底止首九個月，純利1,030.4億元人民幣，按年下跌20.5%，下降幅度較上半年有所收窄；歸屬於母公司股東的營運利潤1,086.92億元，同比增長4.5%；新業務價值428.44億元，同比下降27.1%，符合市場預期。

平保個人客戶業績持續增長，截至9月末，個人客戶數超2.14億，較年初增長7.0%；客均合同數2.71個，較年初增長2.7%。前三季度新增客戶2,853萬，同比增長2.5%。

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隨著國內疫情得到有效防控，傳統代理人線下業務展業逐步恢復，但線下大型活動舉辦仍然受限，線下客戶拜訪仍未恢復到疫情前水平。前三季度，壽險及健康險業務實現營運利潤754.46億元，同比增長9.2%；新業務價值428.44億元，同比下降27.1%。為應對疫情挑戰，平保持續升級線上化經營模式，在隊伍發展、客戶經營、產品運作等方面推出創新舉措，不斷為業務發展積蓄動能。

在新冠肺炎疫情衝擊下，平安產險仍實現原保險保費收入2,194.90億元，同比增長11.5%；隨著疫情得以控制，國家出台的相關支持性政策發揮效力，以及平安產險在風控政策、客戶管控、保後管理等方面採取了一系列強化管理舉措，前三季度保證保險業務綜合成本率較上半年有所改善。

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作為中國最大的汽車工具類APP，截至2020年9月末，「平安好車主」APP註冊用戶數突破1.17億，較年初增長26.5%。平安產險家用車「一鍵理賠」功能使用率達88%，線上理賠服務持續領先。

銀行業務經營保持穩定，風險抵補能力進一步增強。前三季度，平安銀行實現營業收入1,165.64億元，同比增長13.2%；減值損失前營業利潤833.13億元，同比增長16.2%；淨利潤達223.98億元，同比下降5.2%，但降幅較上半年有所改善。

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記者：李兆明