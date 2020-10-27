【美國大選】貝萊德沽美元買亞洲貨幣　料選舉結果無阻美元貶值

▲ 貝萊德看淡美元走勢，認為不管選舉結果如何也不利美元。

全球最大的資金管理公司貝萊德（BlackRock）加入看淡美元行列，並指無論美國總統大選結果如何，都不會影響美元弱勢的局面，並看好亞洲貨幣，如人民幣、印度盧比及印尼盾。貝萊德駐新加坡亞洲信用主管Neeraj Seth表示，預期未來1至3年美元仍會處於弱勢。

Seth表示：「從基本面來看，美元仍然處於昂貴。」在聯儲局的貨幣寬鬆政策，及美國政府為應對疫情而推出的額外財政刺激措施下，不少大行亦看淡美元走勢，但仍有看法認為特朗普當選美元會維持穩定。但Seth明確表示︰「我不認為選舉會改變（美元走勢）方向。」

Seth續指，目前貝萊德持有美元淡倉，分別對應人民幣、印度盧比、印尼盾等貨幣。他表示，隨着投資者尋求高收益資產和增長，這三種貨幣最有可能從美元疲軟中受益。

他又表示，根據選舉結果，美元的下降趨勢可能會出現「暫時停頓」，但從長遠來看，其走勢仍然會疲弱。

相關文章︰【中美角力】橋水達利奧：人民幣未來將取代美元 現為中國推動國際化良機

【美元走勢】渣打：「雙赤」下美元展開數年跌浪 明年料大跌35%

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產 https://bit.ly/35bAiA4

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成