【小老闆生意經@iM網欄】商家各出奇謀打折 「雙11」節日消費誘惑

說時遲那時快，原來還有兩星期就到一年一度的「雙11」購物節。而在近日，不少商店亦為這個年購物節日做好準備，提前將「雙11」的折扣優惠在11月頭或10月尾已開始進行。

「雙11」帶動市場消費需求

「雙11」這個「節日」源自阿里巴巴旗下的「淘寶」購物網站在2009年11月11日舉辦的「淘寶商城促銷日」，初時不少人對這個節日的接受程度有限。原因是11月不是傳統購物月份，而在接下來的12月有聖誕節、及下年初有新年等等的傳統節日，當時不少人對「11．11」這個日子提不起特別大的購買意欲。豈想到，十年後的今日，「雙11」已演變成全球一年一度的購物盛事。不論是網店、實體店，即使不是零售商，可能是旅遊界、飲食界等等都有「雙11」的消費優惠，可見「雙11」節日今時今日有多麼大的影響力。

回想去年「天貓雙11全球狂歡節」，總成交額達2,684億元人民幣，連續11年創新高。而去年雙11物流訂單量更破10.42億，超過2018年當天的物流訂單量；交易峰值達每秒54.4萬筆，創下新紀錄，亦是2009年首次雙11的1,360倍；當天GMV超過10億元品牌達15個；超過億元品牌更有299個。

另外，其他的電商平台，如內地京東、蘇寧易購，又或是台灣知名電商平台 momo等，每年「雙11」營業額也有逐年攀升的趨勢。可見不同的電商平台在營業額、消費人數及規模等各方面，每年均能刷出新紀錄，反映「雙11」節日有助推動市場消費需求。

折扣優惠旨在釋放潛在購買力

筆者身為小商家，同樣對「雙11」節日高度重視，已提前為店 內的產品進行各式各樣的推廣優惠。說起優惠，市面上均有不同類型的折扣促銷方法，本人不敢說哪一款是最有效，只知道，店鋪時不時做一些折扣推廣優惠，是有助消費者釋放出潛在的購買力。

折扣優惠的方法有很多種，最常見的就是優惠卷，買滿多少就會扣減多少的優惠卷；或是多重折扣的優惠卷，例如「淘寶」網站最常見的買滿400元人民幣可當50元人民幣使用的「購物津貼」，又例如「搶現金紅包」活動、官方店搶5折優惠券等等，均可刺激消費者的消費意欲；而近年比較新興的優惠推廣方法，就有$1限時搶購，且數量有限，欲購從速，慕求令消費者在最短的時間內想都不用想就會買指定商品，從而帶動商店的人流或人氣。

還有，建立會員制度，第一次加入會員的消費者可予額外折扣，如是此的話，相信不少消費者會產生一種「不想錯失機會」的心態，而在此筆簽帳上買更多的產品；又或是建立會員獎賞計劃，購物次數達多少次或累積消費金額達某一水平時，即可有額外折扣或獎賞，推動顧客會因獎勵計劃而持續消費；或是會員在生日月份或生日當日有禮品贈送或現金回贈等等。以上的折扣優惠均是吸引顧客到店消費的有效方法。

值得留意的是，折扣優惠不能無止境地進行推廣，否則便令消費者失去「不想錯失機會」的心態。然而，折扣優惠的推廣亦不能予顧客煩厭的感覺，商家濫用折扣優惠的話，反而有機會讓客戶覺得被滋擾，到時說不定或會流失客戶。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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