【大圍站上蓋】柏傲莊II乘勢推出　伙數戶型更多　較第一期有何賣點？

新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊再有新動向，第二期「柏傲莊II」於明天（28日）公布首張價單。值得留意的是，柏傲莊II有1,415伙，伙數明顯較一期多，更設開放式戶型，料吸引投資客入市。

此外，項目近半為兩房間隔，且細分3種戶型（兩房+開放式廚房、兩房、兩房一套+儲物室），料吸引用家及家庭客入市。事實上，若看一期銷情，兩房去貨速度最快，而第二期「柏傲莊II」則主打兩房單位，相信又再掀起搶購潮。

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【欲哭無淚】難得抽中竟然棄購 柏傲莊I 連錄兩撻訂【下一頁】

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢稱，柏傲莊一期銷情理想，以家庭客為主，反映樓市剛性需求強勁，故推出第二期「柏傲莊II」應市。被問及項目會否加價，黃浩賢說，會以市價推盤，且視乎座向及樓層定價，預料有加價空間，但對銷情有信心。

資料顯示，柏傲莊II建有1,415伙單位，設開放式至四房間隔，實用面積由264平方呎起，至最大1,322平方呎，其中近五成為兩房間隔。

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