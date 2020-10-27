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【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試

環球社會熱點 17:08 2020/10/27

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新型冠狀病毒疫情肆虐，相關藥物研發進程備受關注。美國藥廠禮來（Eli Lilly，美：LLY）的抗病毒藥研發遇挫，經測試後發現藥物對住院新冠病毒感染者，缺乏明顯臨床上的療效，決定終止相關測試。

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禮來與美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）合作進行的一項抗病毒藥LY-CoV555測試，周一宣告終止。藥廠指研究數據顯示，該藥對病情較重、住院的新冠患者缺乏療效。

此藥與特朗普早前曾服用、由再生元製藥Regeneron（美：REGN）研發的抗病毒藥相似，早前卻因安全憂慮暫停臨床測試。據報服藥受試者的臨床狀況，與使用安慰劑的對照組有分別，而差異超出安全門檻。不過禮來強調，終止測試是因為缺乏療效。

惟這不代表禮來放棄此藥，因在病情較輕的病人身上的測試進展良好，會繼續進行，公司稱有信心療法可防止輕症病人病情惡化。

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按相關測試初步結果，早期、輕症的病人用藥後，體內病毒水平降低，入院機會下降。禮來已向當局申請緊急批准用於治療症狀屬輕微至中等的新冠患者。

責任編輯：林建忠

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