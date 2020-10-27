華潤集團無懼逆市 宣佈年内提供1000個新職位

逆市之下多間公司裁員，能在這市道逆市擴充的企業實在少之有少，而華潤集團則在逆市當中反其道而行，宣佈將於明天（28日）啟動為期三年的「聘華潤、拼未來」大型招聘計劃，年內提供1000個新職位，預計到2022年，該招聘計劃將在港招聘共約2000人。

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招聘計劃包含華潤集團及旗下各利潤中心400名管理培訓生（MT）職位，以及600個現有職位空缺。MT職位歡迎今年或明年的本港大學畢業生申請。

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在職位分佈當中中，是次招聘計劃有7成的工作地點都在香港。與此同時，根據華潤的業務分佈和發展需要，大約有超過200個職位的工作地點在大灣區，申請人可能要有心理預備到内地就業。

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責任編輯：翁嘉陽