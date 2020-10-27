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華潤集團無懼逆市 宣佈年内提供1000個新職位

環球政經 17:00 2020/10/27

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逆市之下多間公司裁員，能在這市道逆市擴充的企業實在少之有少，而華潤集團則在逆市當中反其道而行，宣佈將於明天（28日）啟動為期三年的「聘華潤、拼未來」大型招聘計劃，年內提供1000個新職位，預計到2022年，該招聘計劃將在港招聘共約2000人。

【政府工】政府今日起招聘AO及EO AO月薪5.6萬 應屆畢業生可應徵：【下一頁

招聘計劃包含華潤集團及旗下各利潤中心400名管理培訓生（MT）職位，以及600個現有職位空缺。MT職位歡迎今年或明年的本港大學畢業生申請。

【疫市招聘】供6萬個培訓職位 花旗集團亞太區擬未來三年聘請6,000青年：【下一頁

在職位分佈當中中，是次招聘計劃有7成的工作地點都在香港。與此同時，根據華潤的業務分佈和發展需要，大約有超過200個職位的工作地點在大灣區，申請人可能要有心理預備到内地就業。

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責任編輯：翁嘉陽

 

管理培訓生 就業 大灣區 香港

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