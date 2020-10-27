▲ 【新冠肺炎】染疫者智商恐受損 重症者腦部老化10年

新冠肺炎疫情全球大流行，全球感染新冠肺炎人數已達4,389萬人，感染新冠肺炎的後遺症引起各界關注。有英國研究顯示，感染新冠肺炎的患者腦部、認知能力受到影響，更有重症患者的智商（IQ）下滑8.5點，等同腦部老化10年。

倫敦帝國學院（Imperial College London）、劍橋大學、芝加哥大學（University of Chicago）、倫敦國王學院（King's College London）就84,285名新冠肺炎患者展開研究。

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其中，9,201名患者沒有呼吸系統徵狀、3,466名患者曾有呼吸困難，但沒有接受藥物治療、176名患者曾有呼吸困難，並需在家中接受治療、60名患者曾需要呼吸機、147名患者曾住院，但未有動用呼吸機。

研究發現，普遍患者在邏輯、單詞含意、空間定向、專注力及處理情緒方面的得分很低。即使是看似完全康復的人，包括沒有徵狀且沒有出現呼吸困難的患者，都表現出有「明顯的認知缺陷」。研究參與者填寫問卷調查時，都表示擔心會產生慢性認知影響。

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研究指出，腦部受影響的程度，取決於患者的病情。研究引述有重症患者IQ下滑8.5點，等同腦部退化10年；有患者在康復後亦出現「腦霧」（Brain fog）的徵狀，即包括失憶、思緒混亂、集中力低等。部分在家自行康復的患者，亦出現智商下降4點，等同腦部老化5歲的情況。

責任編輯：林嘉莉