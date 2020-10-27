【銀行優惠】工銀亞洲新證券買賣App　推一世無上限買入零佣金

工銀亞洲今日宣布推出全新證券手機應用程式「工銀智投資」APP，優化現金及孖展融資認購功能，一站式交易平台方便客戶進行港股、美股，以及滬港通及深港通等多項交易；以及提供免費即時報價、市場行情及新聞資訊等。 即日起至2020年12月31日，新開戶之工銀亞洲證券客戶，可享多項優惠，包括長達一世無上限買入$0佣金優惠。客戶自成功開戶日起計第3個月起，每月透過「工銀智投資」APP成功完成一筆合資格交易，可於翌月繼續享受無上限買入證券$0佣金優惠，如此類推，有機會可享長達一世無上限$0佣金優惠。

工銀亞洲表示，「工銀智投資」APP有五大功能

1.掌握新股上市熱潮：

提供現金及孖展融資認購新股服務，及優惠利率

對正在進行公開認購、待上市及已上市的新股及相關資訊一目了然

2.滿足客戶個性化需求：

客戶可按個人喜好選擇，手動揀選特定股票，或一鍵導入照片（照片內含相關股份信息），即可輕鬆制訂個人投資組合列表，監察及追蹤股票價位、升跌、成交量及選擇自動推送相關股票的新聞資訊，更可收藏感興趣的新聞內容

可隨時查看持倉股票之詳情，包括市值、盈虧狀況、交易記錄等，以及結算賬戶之資金狀況

3. 一站式環球投資平台

提供港股、美股、滬港通及深港通交易

即時開通美股服務。客戶只需登記美元結算賬戶及簽定W-8BEN（美國預扣稅及申報實益擁有人之外籍身分證明），完成後便可進行美股交易

提供港股5天跨日預放盤指示，及美股最長1個月的跨日預放盤指示

4.提供7x24小時市場資訊

提供全天候即時新聞消息、最新市場動態（包括港股、美股、滬深股、滬港通及深港通等）及指數行情，涵蓋不同行業板塊及成份股漲跌排名榜等

盡錄個別股票詳盡資訊，包括公司簡介、企業行動資料、資金流向分析、相關新聞、公告及研究報告等

透過申請串流報價服務（需額外收費），時刻緊貼市況

5.提供各種技術分析工具

程式中包括互動圖表、技術分析圖表等專業工具，助客戶及時了解股價最新走勢

全新證券客戶尊享三大優惠

由即日起至2020年12月31日（包括最後一日），新開戶之工銀亞洲證券客戶，享有以下優惠：

1. 長達一世無上限買入$0佣金優惠

客戶自成功開戶日起計第三個月起，只需每月透過「工銀智投資」APP成功完成一筆合資格交易，即可於翌月繼續享受無上限買入證券$0佣金優惠，如此類推，有機會可享長達一世無上限$0佣金優惠。佣金豁免方式為「先收後退」。如客戶於開戶後第三個月起任何一個月未完成最少一筆合資格交易，此優惠將於翌月起終止及失效。

2. HK$600現金回贈

經工銀亞洲手機銀行「e開戶」成功開立綜合賬戶及投資賬戶，有機會獲得合共HK$600現金回贈。名額有限，先到先得，送完即止。

3.港元定期存款年利率優惠——3個月4.2% p.a.

全新客戶完成「e開戶」後，經手機銀行開立3個月港元定期存款，可享4.2厘特惠年利率優惠。

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