【銀行優惠】工銀亞洲新證券買賣App　推一世無上限買入零佣金

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【大圍站上蓋】柏傲莊II乘勢推出 伙數戶型更多 較第一期有何賣點？
工銀亞洲今日宣布推出全新證券手機應用程式「工銀智投資」APP，優化現金及孖展融資認購功能，一站式交易平台方便客戶進行港股、美股，以及滬港通及深港通等多項交易；以及提供免費即時報價、市場行情及新聞資訊等。 即日起至2020年12月31日，新開戶之工銀亞洲證券客戶，可享多項優惠，包括長達一世無上限買入$0佣金優惠。客戶自成功開戶日起計第3個月起，每月透過「工銀智投資」APP成功完成一筆合資格交易，可於翌月繼續享受無上限買入證券$0佣金優惠，如此類推，有機會可享長達一世無上限$0佣金優惠。
工銀亞洲表示，「工銀智投資」APP有五大功能
1.掌握新股上市熱潮：
2.滿足客戶個性化需求：
3. 一站式環球投資平台
4.提供7x24小時市場資訊
5.提供各種技術分析工具
全新證券客戶尊享三大優惠
由即日起至2020年12月31日（包括最後一日），新開戶之工銀亞洲證券客戶，享有以下優惠：
1. 長達一世無上限買入$0佣金優惠
客戶自成功開戶日起計第三個月起，只需每月透過「工銀智投資」APP成功完成一筆合資格交易，即可於翌月繼續享受無上限買入證券$0佣金優惠，如此類推，有機會可享長達一世無上限$0佣金優惠。佣金豁免方式為「先收後退」。如客戶於開戶後第三個月起任何一個月未完成最少一筆合資格交易，此優惠將於翌月起終止及失效。
2. HK$600現金回贈
經工銀亞洲手機銀行「e開戶」成功開立綜合賬戶及投資賬戶，有機會獲得合共HK$600現金回贈。名額有限，先到先得，送完即止。
3.港元定期存款年利率優惠——3個月4.2% p.a.
全新客戶完成「e開戶」後，經手機銀行開立3個月港元定期存款，可享4.2厘特惠年利率優惠。
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