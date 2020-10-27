  • 26°C
香港時間 : 20201027日 (二) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行優惠】工銀亞洲新證券買賣App　推一世無上限買入零佣金

理財智慧 17:03 2020/10/27

分享：

工銀亞洲今日宣布推出全新證券手機應用程式「工銀智投資」APP，優化現金及孖展融資認購功能，一站式交易平台方便客戶進行港股、美股，以及滬港通及深港通等多項交易；以及提供免費即時報價、市場行情及新聞資訊等。 即日起至2020年12月31日，新開戶之工銀亞洲證券客戶，可享多項優惠，包括長達一世無上限買入$0佣金優惠。客戶自成功開戶日起計第3個月起，每月透過「工銀智投資」APP成功完成一筆合資格交易，可於翌月繼續享受無上限買入證券$0佣金優惠，如此類推，有機會可享長達一世無上限$0佣金優惠。

工銀亞洲表示，「工銀智投資」APP有五大功能

1.掌握新股上市熱潮：

  • 提供現金及孖展融資認購新股服務，及優惠利率
  • 對正在進行公開認購、待上市及已上市的新股及相關資訊一目了然 

2.滿足客戶個性化需求：

  • 客戶可按個人喜好選擇，手動揀選特定股票，或一鍵導入照片（照片內含相關股份信息），即可輕鬆制訂個人投資組合列表，監察及追蹤股票價位、升跌、成交量及選擇自動推送相關股票的新聞資訊，更可收藏感興趣的新聞內容 
  • 可隨時查看持倉股票之詳情，包括市值、盈虧狀況、交易記錄等，以及結算賬戶之資金狀況 

3. 一站式環球投資平台   

  • 提供港股、美股、滬港通及深港通交易 
  • 即時開通美股服務。客戶只需登記美元結算賬戶及簽定W-8BEN（美國預扣稅及申報實益擁有人之外籍身分證明），完成後便可進行美股交易 
  • 提供港股5天跨日預放盤指示，及美股最長1個月的跨日預放盤指示 

4.提供7x24小時市場資訊 

  • 提供全天候即時新聞消息、最新市場動態（包括港股、美股、滬深股、滬港通及深港通等）及指數行情，涵蓋不同行業板塊及成份股漲跌排名榜等
  • 盡錄個別股票詳盡資訊，包括公司簡介、企業行動資料、資金流向分析、相關新聞、公告及研究報告等
  • 透過申請串流報價服務（需額外收費），時刻緊貼市況

5.提供各種技術分析工具 

  • 程式中包括互動圖表、技術分析圖表等專業工具，助客戶及時了解股價最新走勢

全新證券客戶尊享三大優惠

由即日起至2020年12月31日（包括最後一日），新開戶之工銀亞洲證券客戶，享有以下優惠： 

1. 長達一世無上限買入$0佣金優惠

客戶自成功開戶日起計第三個月起，只需每月透過「工銀智投資」APP成功完成一筆合資格交易，即可於翌月繼續享受無上限買入證券$0佣金優惠，如此類推，有機會可享長達一世無上限$0佣金優惠。佣金豁免方式為「先收後退」。如客戶於開戶後第三個月起任何一個月未完成最少一筆合資格交易，此優惠將於翌月起終止及失效。 

2. HK$600現金回贈

經工銀亞洲手機銀行「e開戶」成功開立綜合賬戶及投資賬戶，有機會獲得合共HK$600現金回贈。名額有限，先到先得，送完即止。 

3.港元定期存款年利率優惠——3個月4.2% p.a.

全新客戶完成「e開戶」後，經手機銀行開立3個月港元定期存款，可享4.2厘特惠年利率優惠。 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

股票 香港股票 銀行 港元定期存款 工銀亞洲 定期存款

上一篇文章

【大圍站上蓋】柏傲莊II乘勢推出　伙數戶型更多　較第一期有何賣點？

下一篇文章

華潤集團無懼逆市 宣佈年内提供1000個新職位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房