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【ET講股通】孫運喜︰螞蟻與大象　同場加映答股環節（立即觀看）

即市財經 18:39 2020/10/27

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港股表現反覆，恒生指數一度跌逾300點，全日跌131點，收報24787點，大市成交1,305億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，中資金融股偏弱，建行 （00939） 跌3.3%；猶幸騰訊 （00700） 升4.2%，滙豐 （00005） 升4.8%。

美股雙頂急挫  形勢糟糕

昨晚美股大跌，道指挫650點，即市一度跌近千點，納指跌189點，形勢非常糟糕，恐拖累全球股市。歐美疫情無止息迹象，白宮幕僚長更指無意控制疫情，歐洲再次大規模封城的機會亦大增。

道指雙頂回落，一日間失守50天綫及上升軌，險守100天綫。納指同樣呈雙頂，惟50天綫得而復失，走勢雖較道指強，惟已見轉弱迹象。

美滙偏弱  港股未算悲觀

恒指跌131點，表現算難能可貴。美滙指數偏弱，續受制下降軌，加上多家大孖沙唱淡美元前景，反映港股形勢未太悲觀。大摩更指現在是all-in新興市場的時機。

兩隻重磅港股亦值得期待。騰訊升4.2%至585元，突破長方形走勢。螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股，估值高達3萬億元，有利騰訊估值上調。

滙豐突破阻力  走勢偏強

積弱已久的滙豐大翻身，升4.8%至33.8元，突破長方形及前浪底阻力，向上逼近100天綫，技術面偏強。滙豐強勢，主要受惠業績勝預期，以及明年可能恢復派息。

展望後市，在螞蟻與大象支持下，港股形勢未算淡，只要守穩頭肩底右肩低位24100點，向上形勢未變。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、滙豐、阿里巴巴、小米、港交所、中壽、京東︰立即觀看

納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數 技術分析 市場動向 投資推介

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