【櫻淘魔法棒@iM網欄】科大訊飛M210 能打字會翻譯的智能語音滑鼠

產品介紹:

9月28日才推出市場的科大訊飛智能滑鼠M210，產品最大的亮點是內置語音識別功能，而且有聽寫、翻譯和聲控三項附加功能。M210給人的第一印象非常不錯，時尚的配色適合日常使用。

內置語音識別，在聽寫模式下，鼠標的語音輸入能夠替代鍵盤打字，1分鐘語音輸入400字，識別準確率高達98%。其外觀採用人體工學左右對稱設計，兼顧左手和右手使用習慣，抓握及趴握的手感都很飽滿；鼠標背面選用細磨砂處理，側翼提供額外抓力。整機沿襲“3+1”的鍵位設計，獨立語音鍵位於滾輪後方。

“一鍵多能”的語音鍵，可自由切換聽寫和翻譯兩種模式，默認長按開啟語音控制。鼠標除了支持普通話、外語語音輸入，還支持粵語、四川話、東北話、河南話、長沙話、陝西話、河北話、貴州話、甘肅話、寧夏話、雲南話、山東話、上海話、天津、南京話、武漢話、合肥話、閩南話、江西話(太原地區)，國語(台灣地區) 、客家話、蘇州話、皖北話等23種方言、覆蓋十大方言區的主流語言，成為辦公的利器。

M210支持雙模無線連接，在外移動外公或者從辦公室切換為家庭辦公的時候，用戶方便選用低功耗藍牙或2.4GHz無線直連，不同場景都能輕鬆適用。

訊飛智慧鼠標M210還支援28種語言實時翻譯，不管在外貿、商務還是教學場景，都能成為你得力的小助手。

值得一提的是，在AI+辦公方面，M210一鍵化身小助手，幫你打開應用、無障礙上網甚至訂票查天氣，無需移動鼠標也無需頻繁點擊，讓電腦操控變得跟說話一樣簡單高效。

價錢: 人民幣169

黑紅 /白黑兩色

集運運費: 5元內

💖安裝 科大訊飛 M210滑鼠 小tips

1. 登陸官網：http://feishu.xunfei.cn 下載程式

▪️166MB 裝得比較慢

▪️如果新windows 防毒軟件，下載沒有問題的

2. 記得要在control (setting) 時鐘和區域，由你原來的繁體中文/英文 轉去 簡體中文 才能安裝完成。

語音助手支援Windows 7/8/10系統，macOS10.13 及以上系統，但不支緩Windows Xp和離線識別。

登陸http://feishu.xunfei.cn 下載程式

配對藍芽 (M210)

Control 控制面板

進入 “時鐘和和域”

更改為 “中文(簡體, 中國)”

用家評價:

貨品與相片及描述相符，安裝容易，用粵語轉文字準確度九成多少少，唯獨只有簡體字，不能直出繁體字，無咁方便，當然用Words可以轉為繁體。整體嚟講性價比相當高。

收音很靈敏。念了一篇木蘭辭做測試，除了數字是出了阿拉伯數字，其他95%以上都正確。有時候會出現連線比較慢，有點卡的情況。

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