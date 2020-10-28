  • 24°C
香港時間 : 20201028日 (三) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【櫻淘魔法棒@iM網欄】科大訊飛M210 能打字會翻譯的智能語音滑鼠

名人薈萃 08:25 2020/10/28

分享：

產品介紹:

9月28日才推出市場的科大訊飛智能滑鼠M210，產品最大的亮點是內置語音識別功能，而且有聽寫、翻譯和聲控三項附加功能。M210給人的第一印象非常不錯，時尚的配色適合日常使用。

內置語音識別，在聽寫模式下，鼠標的語音輸入能夠替代鍵盤打字，1分鐘語音輸入400字，識別準確率高達98%。其外觀採用人體工學左右對稱設計，兼顧左手和右手使用習慣，抓握及趴握的手感都很飽滿；鼠標背面選用細磨砂處理，側翼提供額外抓力。整機沿襲“3+1”的鍵位設計，獨立語音鍵位於滾輪後方。

“一鍵多能”的語音鍵，可自由切換聽寫和翻譯兩種模式，默認長按開啟語音控制。鼠標除了支持普通話、外語語音輸入，還支持粵語、四川話、東北話、河南話、長沙話、陝西話、河北話、貴州話、甘肅話、寧夏話、雲南話、山東話、上海話、天津、南京話、武漢話、合肥話、閩南話、江西話(太原地區)，國語(台灣地區) 、客家話、蘇州話、皖北話等23種方言、覆蓋十大方言區的主流語言，成為辦公的利器。

M210支持雙模無線連接，在外移動外公或者從辦公室切換為家庭辦公的時候，用戶方便選用低功耗藍牙或2.4GHz無線直連，不同場景都能輕鬆適用。

訊飛智慧鼠標M210還支援28種語言實時翻譯，不管在外貿、商務還是教學場景，都能成為你得力的小助手。

值得一提的是，在AI+辦公方面，M210一鍵化身小助手，幫你打開應用、無障礙上網甚至訂票查天氣，無需移動鼠標也無需頻繁點擊，讓電腦操控變得跟說話一樣簡單高效。

價錢: 人民幣169

黑紅 /白黑兩色

集運運費: 5元內

💖安裝 科大訊飛 M210滑鼠 小tips

1. 登陸官網：http://feishu.xunfei.cn 下載程式

▪️166MB 裝得比較慢

▪️如果新windows 防毒軟件，下載沒有問題的

2. 記得要在control (setting) 時鐘和區域，由你原來的繁體中文/英文 轉去 簡體中文 才能安裝完成。

語音助手支援Windows 7/8/10系統，macOS10.13 及以上系統，但不支緩Windows Xp和離線識別。

登陸http://feishu.xunfei.cn 下載程式

配對藍芽 (M210)

Control 控制面板

進入 “時鐘和和域”

更改為 “中文(簡體, 中國)”

用家評價:

  • 貨品與相片及描述相符，安裝容易，用粵語轉文字準確度九成多少少，唯獨只有簡體字，不能直出繁體字，無咁方便，當然用Words可以轉為繁體。整體嚟講性價比相當高。
  • 收音很靈敏。念了一篇木蘭辭做測試，除了數字是出了阿拉伯數字，其他95%以上都正確。有時候會出現連線比較慢，有點卡的情況。

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

下一篇文章

【人口調查】 衞生署11月展開2020人口健康調查 料1.65萬名市民參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房