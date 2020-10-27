▲ 【美國疫情】明尼蘇達確診反彈 23症與特朗普造勢會有關

美國疫情反彈，明尼蘇達州的新冠肺炎病例急增。當地衛生部門證實，至少23宗確診與上月總統特朗普的3場造勢大會有關。16名患者出席了9月18日的造勢大會，據報當時場內有超過2000人，很多人沒有戴口罩。

搖擺州之一的明尼蘇達（10張選舉人票）周一（26日）新增1600宗確診，衛生部發言人舒爾茲（Doug Schultz）表示，至少23人出席過特朗普在伯米吉（Bemidji）、明尼阿波利斯（Minneapolis）及德盧斯（Duluth）的集會。

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舒爾茲續稱，至少16宗新症與9月18日伯米吉的集會有關，2人需入院接受治療；3宗確診與9月24日明尼阿波利斯的集會有關，該場集會在室內場所舉行；其餘4名患者出席過9月30德盧斯的造勢大會。

舒爾茲補充，在同一時間和地點，出現2宗或以上的確診，即可被視為「爆疫」。惟她強調，出席過集會的民眾不一定會「直接」感染病毒，以上的集會均有建議參加者配戴口罩。

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▲ 3宗確診與9月24日明尼阿波利斯的集會有關，彭斯現身現場。

責任編輯：鄧燕君