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【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！

股樓投資 15:35 2020/10/28

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萬眾矚目的螞蟻集團（新上市編號：06688）今日起招股，全城盡搶孖展認購額，冀分得一杯羮。正所謂未招股先興奮，此前市場已預期螞蟻除了成為歷年最大型新股之外，更非常有機會搶奪「凍資王」及「超購王」寶座。

螞蟻集團6688明日招股 招股價+入場費+上市日期+孖展一文看清，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團是次H股計劃發行約16.7億股H股，發售價為80元，H股淨集資1,319.91億元，以每手50股，入場費約4040元；周二（27日）至周五（30日）招股，下周四（11月5日）掛牌。其招股價跟此前市預估的相若，但最讓人意外的是其每手僅50股，變相會較分散，同時亦即令人聯想難道公司希望更多人抽中而出此下策？

市場傳聞四起，不過據悉，公司亦希望能做到皆大歡喜，會積極爭取！

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

不過，綜觀多位市場人士分析，對於能做到一人一手則較有保留。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，螞蟻集團一直市傳均是500股一手，涉4萬多元，現時4,000多元就可以入場，確實能令認購人數創新高，而根據過往紀錄，一手50股的新股確實增加人人有份的可能性。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

不過，作為上市顧問、有「新股女皇」稱號的卓佳董事總經理鍾絳虹表示，今次螞蟻公開部份共有最多334萬手可供認購，數目不少，而預期這次參與抽螞蟻IPO的市場可能會超過100萬人，即多過工商銀行（01398）及中國銀行（03988）上市時的97萬及96萬人認購。但預料理論上仍可做到「一人一手」，同時照顧大、中、小投資者需求。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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