【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家話：無可能！

萬眾矚目的螞蟻集團（新上市編號：06688）今日起招股，全城盡搶孖展認購額，冀分得一杯羮。正所謂未招股先興奮，此前市場已預期螞蟻除了成為歷年最大型新股之外，更非常有機會搶奪「凍資王」及「超購王」寶座。

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螞蟻集團是次H股計劃發行約16.7億股H股，發售價為80元，H股淨集資1,319.91億元，以每手50股，入場費約4040元；周二（27日）至周五（30日）招股，下周四（11月5日）掛牌。其招股價跟此前市預估的相若，但最讓人意外的是其每手僅50股，變相會較分散，同時亦即令人聯想難道公司希望更多人抽中而出此下策？

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不過，綜觀多位市場人士分析，對於能做到一人一手則較有保留。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，螞蟻集團一直市傳均是500股一手，涉4萬多元，現時4,000多元就可以入場，確實能令認購人數創新高，而根據過往紀錄，一手50股的新股確實增加人人有份的可能性。

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不過，作為上市顧問、卓佳董事總經理鍾絳虹表示，今次螞蟻公開部份共有最多334萬手可供認購，數目不少，而上市團隊曾經模擬有100萬人認購來進行測試模型，得出結果相信是次有機會打破最多人認購新股紀錄，即多過工商銀行（01398）及中國銀行（03988）上市時的97萬及96萬人認購。惟她強調，屆時分配結果需要視乎最終認購人數及其認購金額，未必可做到一人一手，因為會對借孖展大手認購的人不公平。

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記者：張以正