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【長和系】長和旗下赫斯基能源與Cenovus合併 大摩料影響正面

股樓投資 17:30 2020/10/27

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長和（00001）旗下的赫斯基能源與加拿大油砂企業Cenovus Energy合併，涉資236億加元。赫斯基的股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus；以及0.0651Cenovus認股權證，可在合併完成5年內以行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

合併後，公司將會以Cenovus名稱營運。交易已經獲得赫斯基能源及Cenovus Energy的董事會一致通過，料將2021年第一季完成。

【大行點睇】口罩業務利潤放緩 大摩降比亞迪電子評級  詳情請看[下一頁]

交易完成後，長和將會持有合併公司的不足20%股份，因此以後無需再進行相關權益會計，或可減低油價下跌對長和帶來的影響。

【騰訊700】重磅手遊一周賺近5000萬元 騰訊升逾3%破頂  詳情請看[下一頁]

摩根士丹利發表報告指，預計是次合併對長和影響正面，但不屬於重大利好。扣除認股權證在內的較赫斯基股價溢價21%，僅得益約2億美元，長和價值增值不足1%。但該行認為雖然是次只是一個小交易，但顯示出集團正積極增加集團價值。而長和的估值仍然理想，相當於市盈率5倍，及資產淨值折讓42%。
 

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撰文 : 趙家盈

經濟 長和（00001）
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