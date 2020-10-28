【緣份到了@iM網欄】慳貪就是貧賤的原因 差別在怡然自得的無所貪念

有兩個乞丐，每天同時經過一戶富貴人家。

這家的主人，每天丟銅板給他們，比較高大的那位乞丐總是大聲喊著：

「多謝主人！你真是仁心大愛，做好事，願你長命百歲，永遠健康！」

但是另外一位瘦削矮小的乞丐，只是輕輕地說：「感謝佛祖的恩典。」

這家的主人每天都丟銅板到窗外，而每天也同時飄來兩種感謝的聲音，

一個感謝他，另一個感謝佛祖。

這家的主人起先不覺如何？漸漸地開始有一點不舒服，那種不舒服的感覺一直累積，直到有一天，他想： 「奇怪！是我給他錢，他不謝我，卻去謝佛，我要給他一點教訓，讓他明白他應該謝的是我。」

主人到麵包店，叫師傅烤了兩條大小一樣的吐司，將一條挖空塞了珍貴的珠寶，然後再把它封起來，兩條麵包看起來完全一樣。

乞丐來的時候，他把那個普通的麵包交給瘦小的、只會感謝佛的乞丐，

而把那條藏著金銀珠寶的麵包，交給高大、每天謝他的乞丐，

主人心想：「讓你知道，謝我跟謝佛祖的差別在哪裡！」

那個高大的乞丐拿到麵包，覺得好重，

心想：「這麵包一定沒有發好，鐵定不好吃。」

他一向喜歡佔便宜，所以對矮小的乞丐說：「我這條吐司麵包跟你換好嗎？」

他沒說理由，瘦小個乞丐也沒有問，

心裡想著：「這應該也是佛祖的安排！」就跟他換了；

第二天，那個瘦瘦小小的乞丐，就再也沒有來乞討了，

他決定回去看望他的爸爸媽媽，準備過另一種新生活，他好感謝佛祖！

主人看到高大的乞丐又來乞討，就問：「你的吐司麵包吃完了嗎？」

胖胖高大的乞丐回答：「吃了啊！」

「那！裡面的金銀珠寶呢？」主人問。

「金銀珠寶？」乞丐這下才明白，吐司麵包的沉重是因為裡面包著珍寶，





他說：「我以為是發酵不好，所以把它跟我朋友的交換了。」

主人終於明白，感謝佛祖跟感謝他的差別在哪裡了，

感謝他只是想貪求更好，而感謝佛祖卻是怡然自得的無所貪念啊！

相信好多人會想，現實那會有這麼多好人好事發生在自己身上。這兩天看到一則新聞，就是一位女乘客喝酒消遣後，乘坐的士回家，因為身上沒有足夠的現金，就把手上的卡地亞手錶當$78車資加貼士交給的士司機。

司機發現手表價值至少兩萬元，他覺得女乘客可能因為喝醉了，又擔心要了表會令自己惹上麻煩，內心糾結了好一陣，在天使與魔鬼兩者中，司機最終選擇了返回女乘客的住址，交還手表。

意想不到的是女乘客表示當晚並不是完全醉倒，當時真的是將手錶當車資及貼士，沒想到司機會親自把手錶送回去給她。女乘客的錶更是新買不久，她將手錶的包裝盒、保養卡及單據一併送給司機。

司機不相信這種好事會發生在自己身上，更會保留這隻手錶，時刻戴住提醒自己做一個不貪心、多做好事的人。

「貪」與「貧」是一念之間，亦是一線之隔。因為兩個字有因果關係，所以是一念之間；文字結構又相近，所以是一線之隔。從字面上看，「貪」字拆解開來 是「今」與「貝」，今者今日，貝者財富，所謂今日之財，就是短利，若只見短利而擴大貪婪，當然所要承受的風險也跟著擴大，最後落到「貧」困潦倒收場的比比皆是。

所以，慳貪就是貧賤的原因，越慳吝越貧賤，越貪求越匱乏。

佈施是致富的原因，越捨越多，得的越多，越佈施越有餘；

即所謂：「富貴者，佈施中來；貧賤者慳貪中來。」

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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