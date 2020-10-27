【樓市熱話】柏傲莊貴還貴 首日3房全清 全靠地鐵上蓋？

開賣不久的大圍新盤柏傲莊最近引起不少討論，有人指柏傲莊寸金尺土，平均呎價偏高，不明白為何還有那麽多人購買。根據其他傳媒報道，之前有買家認為柏傲莊是難得的地鐵上蓋樓盤，才會有這麽多人高追。

【大圍新盤】柏傲莊I次輪沽清 第二期緊接登場 料短期公布價單：【下一頁】

有網民在討論區發起討論，指出香港人的購買力可能比想像中還要高得多，又呼籲大家不要太過集中留意撻訂個案，因為這是每個樓盤都會出現的正常現象，與柏傲莊的高價未必有關係。

【大圍站上蓋】柏傲莊首批單位賣清光 準買家嘆難中過六合彩：【下一頁】

樓主指，前天首日開售，（26日）3房單位已經全部賣出，今朝兩房已清，而B 飛只剩下少量一房，可見柏傲莊的銷情其實相當理想。柏傲莊雖然呎價偏高，但不少買家都看好其地鐵上蓋位置，看中其升值潛力。

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