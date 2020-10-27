【美股分析】諾貝爾獎得主席勒《紐約時報》投稿　兩大訊號反映美股風險極高

諾貝爾獎經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 在《紐約時報》撰文指，新冠疫情及接下來的總統大選令投資者對股市崩盤的擔憂升至多年來的高點。

席勒指，在投資者信心不足同時，股市的估值卻非常高，「信心不足及高估值的不穩定組合並不代表會使股災立即出現，但這卻代表風險已很高，是時候需要小心。」

今周美股有咩焦點?【下一頁】

席勒在過去數十年提出了數個股市信心指數，他指當中有很多已反映投資者比以往更擔心股市表現。他以其發明的「崩盤信心指數」(crash confidence index)作例，指數追蹤了究竟多少投資者認為美股會在未來6個月只有低於10%機會出現災難性崩盤，該指數在8月觸及低位，只有13%的投資者仍對股市有信心，即使踏入9月，指數仍處於低點。

他又提及其發明的「經周期性調整市盈率」（CAPE），該比率顯示股市估值正處於經濟大蕭條及2000年網絡泡沫前的水平。他指這些指標並非造成股市大瀉的主因，但新冠疫情確診人數上升及戰況混亂的總統大選卻有機會令股市震盪，更甚如果有更多與過往股災相似的訊號，將會令投資者在心理上認為更具風險。

他提醒投資者應以更謹慎態度應對股票市場，他指這種情況包括降低美股持倉。

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